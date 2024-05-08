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СМИ: Euroclear хочет оставить часть доходов от активов на судебные издержки

СМИ: Euroclear хочет оставить часть доходов от активов на судебные издержки - 08.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: Euroclear хочет оставить часть доходов от активов на судебные издержки

Бельгийский депозитарий Euroclear хочет оставлять себе часть доходов от замороженных на его счетах активов РФ на судебные издержки, обсуждаются различные цифры, | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T12:52+0300

2024-05-08T12:52+0300

2024-05-08T12:52+0300

замороженные российские активы

бельгия

euroclear

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Бельгийский депозитарий Euroclear хочет оставлять себе часть доходов от замороженных на его счетах активов РФ на судебные издержки, обсуждаются различные цифры, сообщило в среду бельгийское издание La Libre со ссылкой на дипломатические источники, которые считают замороженные средства обузой, а не удачей."Компания хотела оставлять себе от 3 до 4% с четырех миллиардов евро доходов от российских активов в год, чтобы использовать их, к примеру, в случае проигрыша судебного процесса против Центробанка России. На прошлой неделе Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, в своем предложении снизила ставку до 1,5%. Но она может быть еще снижена до 0,5% под давлением Франции, Германии, Италии и Польши", - указывает издание.При этом в Бельгии жалуются, что наличие в ее юрисдикции такого огромного объема замороженных средств РФ является для нее, скорее, обузой, нежели удачным стечением обстоятельств. "Это "отравленное досье", потому что все риски несет Бельгия. Никто не хотел бы иметь 190 миллиардов евро российских активов на своей территории", - приводит издание слова неназванного бельгийского чиновника. По его словам, в Брюсселе опасаются судебных исков со стороны России и негативных последствий для бельгийского финансового рынка.

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замороженные российские активы, бельгия, euroclear