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ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи ВСУ - 08.05.2024, ПРАЙМ
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ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи ВСУ
ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи ВСУ - 08.05.2024, ПРАЙМ
ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи ВСУ
Постоянные представители ЕС предварительно договорились использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Об этом заявило представительство... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:02+0300
2024-05-08T17:02+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Постоянные представители ЕС предварительно договорились использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Об этом заявило представительство Бельгии."Постпреды ЕС предварительно согласовали меры, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Финансы будут использованы на поддержку Украины, ее восстановление и военную оборону в контексте агрессии России", — следует из сообщения председательства.Доходы от российских активов, которые могут составлять около трех миллиардов евро в год, будут направлены на восстановление и оборону Украины. Планируется, что в 2024 году 90 процентов доходов от замороженных активов будут использованы для поставок оружия Киеву.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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замороженные российские активы, ес, украина, новости
Экономика, замороженные российские активы, ЕС, УКРАИНА, Новости
17:02 08.05.2024
 
ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи ВСУ

Постпреды ЕС предварительно приняли решение по доходам от активов РФ для Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Постоянные представители ЕС предварительно договорились использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Об этом заявило представительство Бельгии.
"Постпреды ЕС предварительно согласовали меры, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Финансы будут использованы на поддержку Украины, ее восстановление и военную оборону в контексте агрессии России", — следует из сообщения председательства.
Доходы от российских активов, которые могут составлять около трех миллиардов евро в год, будут направлены на восстановление и оборону Украины. Планируется, что в 2024 году 90 процентов доходов от замороженных активов будут использованы для поставок оружия Киеву.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
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Экономиказамороженные российские активыЕСУКРАИНАНовости
 
 
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