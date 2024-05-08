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Euroclear раскрыл ожидаемый доход от российских активов - 08.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240508/aktivy-848026778.html
Euroclear раскрыл ожидаемый доход от российских активов
Euroclear раскрыл ожидаемый доход от российских активов - 08.05.2024, ПРАЙМ
Euroclear раскрыл ожидаемый доход от российских активов
Euroclear может заработать на замороженных российских активах 6 миллиардов евро в этом году в дополнение к 5,2 миллиарда, полученным за предшествующие два года, | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T22:07+0300
2024-05-08T22:07+0300
экономика
европа
активы
замороженные российские активы
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Euroclear может заработать на замороженных российских активах 6 миллиардов евро в этом году в дополнение к 5,2 миллиарда, полученным за предшествующие два года, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "С учетом того, что за первый квартал 2024 года Euroclear заработал еще 1,6 миллиарда евро на российских активах, можно ожидать, что в целом за 2024 год он может заработать около 6 миллиардов евро", — оценил эксперт. В расчетно-клиринговой системе Euroclear находятся замороженные активы ЦБ РФ на сумму около 191 миллиарда евро. Euroclear, по данным самой организации, уже заработал на российских активах, заблокированных в центральном депозитарии ценных бумаг из-за санкций ЕС, 4,4 миллиарда евро в 2023 году и 821 миллион евро в 2022 году. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду предварительно согласовали решение по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских суверенных активов для военной помощи Украине, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии. Ряд стан ЕС в ходе переговоров об использовании доходов от замороженных российских активов выразили недовольство слишком высоким, по их мнению, бельгийским налогом на доходы от финансовых операций.Новый гендиректор европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выступила против конфискации активов РФ, из-за рисков для финансового рынкаС февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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европа, активы, замороженные российские активы
Экономика, ЕВРОПА, активы, замороженные российские активы
22:07 08.05.2024
 
Euroclear раскрыл ожидаемый доход от российских активов

Euroclear может заработать на замороженных активах РФ 6 млрд евро в этом году

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 мая ПРАЙМ. Euroclear может заработать на замороженных российских активах 6 миллиардов евро в этом году в дополнение к 5,2 миллиарда, полученным за предшествующие два года, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"С учетом того, что за первый квартал 2024 года Euroclear заработал еще 1,6 миллиарда евро на российских активах, можно ожидать, что в целом за 2024 год он может заработать около 6 миллиардов евро", — оценил эксперт.
В расчетно-клиринговой системе Euroclear находятся замороженные активы ЦБ РФ на сумму около 191 миллиарда евро. Euroclear, по данным самой организации, уже заработал на российских активах, заблокированных в центральном депозитарии ценных бумаг из-за санкций ЕС, 4,4 миллиарда евро в 2023 году и 821 миллион евро в 2022 году.
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду предварительно согласовали решение по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских суверенных активов для военной помощи Украине, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.
Евро - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
СМИ: Euroclear хочет оставить часть доходов от активов на судебные издержки
12:52
Ряд стан ЕС в ходе переговоров об использовании доходов от замороженных российских активов выразили недовольство слишком высоким, по их мнению, бельгийским налогом на доходы от финансовых операций.
Новый гендиректор европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выступила против конфискации активов РФ, из-за рисков для финансового рынка
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
 
ЭкономикаЕВРОПАактивызамороженные российские активы
 
 
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