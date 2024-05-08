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В Х5 рассказали о распределении акций для российских держателей

В Х5 рассказали о распределении акций для российских держателей - 08.05.2024, ПРАЙМ

В Х5 рассказали о распределении акций для российских держателей

Распределение акций нидерландской X5 Retail Group N.V. после приостановки ее корпоративных прав в ее "дочке" в РФ для российских держателей будет осуществлено... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T19:35+0300

2024-05-08T19:35+0300

2024-05-08T19:36+0300

экономика

x5 retail group

акции

перераспределение доли

россия

минпромторг

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Распределение акций нидерландской X5 Retail Group N.V. после приостановки ее корпоративных прав в ее "дочке" в РФ для российских держателей будет осуществлено автоматически ориентировочно в августе 2024 года, сообщает ритейлер. "Держателям депозитарных расписок Х5 с хранением в российской депозитарной инфраструктуре не требуется предпринимать дополнительных действий. В соответствии с решением СД Банка России от 26 апреля 2024 года распределение акций компании для них будет осуществлено автоматически ориентировочно в августе 2024 года", — говорится в сообщении. Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр ИКС 5" в перечень экономически значимых организаций — для реализации закона об исключении иностранных холдингов из структуры владения. Минпромторг РФ в марте подал заявление в суд о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки". По словам статс-секретаря — замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, доля нидерландской группы в уставном капитале "дочки", превышающая 50%, создавала риски причинения вреда не только российской компании, но и гражданам России. Позднее суд удовлетворил иск Минпромторга, но без публикации полного текста решения. Тогда ритейлер сообщил, что решение приостанавливает права акционеров общества в дочернем предприятии и передает принадлежащие компании акции самому дочернему предприятию. Это означает, что российские акционеры и конечные владельцы депозитарных расписок должны принять распределение акций пропорционально своей доле, а нероссийским владельцам и бенефициарам компании будет дана возможность сделать это.

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x5 retail group, акции, перераспределение доли, россия, минпромторг