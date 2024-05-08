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Рынок проявляет устойчивость. Но Банк России может все изменить - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Рынок проявляет устойчивость. Но Банк России может все изменить
Рынок проявляет устойчивость. Но Банк России может все изменить - 08.05.2024, ПРАЙМ
Рынок проявляет устойчивость. Но Банк России может все изменить
Последние несколько торговых сессий рынок демонстрирует схожую внутридневную динамику: просадка индексов в первой половине дня привлекает покупателей, и индексы | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T08:59+0300
2024-05-08T08:59+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
?1715147947
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Последние несколько торговых сессий рынок демонстрирует схожую внутридневную динамику: просадка индексов в первой половине дня привлекает покупателей, и индексы восстанавливаются во второй половине дня. Во вторник индекс Мосбиржи снизился на открытии на 0,87%, но к завершению сессии восстановился до 3427,61 п., показав снижение по итогам дня только на 0,25%. Индекс РТС отступил на 0,10% до 1185,0 п.В аутсайдерах оказались акции М.Видео, которые дешевеют второй день подряд. В понедельник появилась новость о том, что на совете директоров компании в понедельник обсуждался вопрос о дополнительной эмиссии. Финансовые показатели М.Видео характеризуются повышенной кредитной нагрузкой: чистый долг на конец 2023 года составил 67,8 млрд руб., а отношение чистого долга к EBITDA оставалось на уровне 3,15х. Таким образом, дополнительная эмиссия может способствовать снижению долгового бремени, хотя потенциальное увеличение количества акций естественным образом приведет к снижению их котировок.Глава Транснефти во вторник сообщил, что совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2023 год и дал понять, что выплаты не разочаруют инвесторов. С 2017 года компания направляла на дивиденды порядка 50% от чистой прибыли по МСФО, хотя дивидендная политика предполагает норму выплат в 25%. Если такой подход сохранится, то годовые дивиденды Транснефти могут составить 204,51 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности 12,4% по текущим котировкам. Между тем на конец 2023 года чистый долг Транснефти оставался отрицательным, а на балансе компании накопилось более 0,6 трлн руб. В прошлом компания не раз направляла на годовые дивиденды около 100% прибыли по РСБУ. Если Транснефть поступит таким образом и в этом году (финансовое положение позволяет принять такое решение), то дивиденд может увеличиться до 258 руб. на одну акцию.Совет директоров Самолета во вторник не предоставил рекомендации по дивидендам за 2023 год. Ранее менеджмент заявлял, что в бюджет компании заложены минимальные в соответствии дивидендной политикой 5 млрд руб. на выплаты. Таким образом, есть основания ожидать положительного решения по дивидендам и скромных выплат в размере 81,2 руб. на одну акцию (потенциальная доходность 2,2% по текущим котировкам).Сегодня будет обнародован протокол апрельского заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава регулятора заявляла, что устойчивость российской экономики к жесткой денежно-кредитной политике не исключает потенциального повышения ставки в дальнейшем, учитывая существующие проинфляционные риски. Инвесторы на рынке акций пока склонны не обращать внимания на жесткую риторику регулятора, тем не менее нельзя исключать, что протокол заседания может несколько охладить настроения на фондовом рынке.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
08:59 08.05.2024
 

Рынок проявляет устойчивость. Но Банк России может все изменить

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
Все материалы
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Последние несколько торговых сессий рынок демонстрирует схожую внутридневную динамику: просадка индексов в первой половине дня привлекает покупателей, и индексы восстанавливаются во второй половине дня. Во вторник индекс Мосбиржи снизился на открытии на 0,87%, но к завершению сессии восстановился до 3427,61 п., показав снижение по итогам дня только на 0,25%. Индекс РТС отступил на 0,10% до 1185,0 п.
В аутсайдерах оказались акции М.Видео, которые дешевеют второй день подряд. В понедельник появилась новость о том, что на совете директоров компании в понедельник обсуждался вопрос о дополнительной эмиссии. Финансовые показатели М.Видео характеризуются повышенной кредитной нагрузкой: чистый долг на конец 2023 года составил 67,8 млрд руб., а отношение чистого долга к EBITDA оставалось на уровне 3,15х. Таким образом, дополнительная эмиссия может способствовать снижению долгового бремени, хотя потенциальное увеличение количества акций естественным образом приведет к снижению их котировок.
Глава Транснефти во вторник сообщил, что совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2023 год и дал понять, что выплаты не разочаруют инвесторов. С 2017 года компания направляла на дивиденды порядка 50% от чистой прибыли по МСФО, хотя дивидендная политика предполагает норму выплат в 25%. Если такой подход сохранится, то годовые дивиденды Транснефти могут составить 204,51 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности 12,4% по текущим котировкам. Между тем на конец 2023 года чистый долг Транснефти оставался отрицательным, а на балансе компании накопилось более 0,6 трлн руб. В прошлом компания не раз направляла на годовые дивиденды около 100% прибыли по РСБУ. Если Транснефть поступит таким образом и в этом году (финансовое положение позволяет принять такое решение), то дивиденд может увеличиться до 258 руб. на одну акцию.
Совет директоров Самолета во вторник не предоставил рекомендации по дивидендам за 2023 год. Ранее менеджмент заявлял, что в бюджет компании заложены минимальные в соответствии дивидендной политикой 5 млрд руб. на выплаты. Таким образом, есть основания ожидать положительного решения по дивидендам и скромных выплат в размере 81,2 руб. на одну акцию (потенциальная доходность 2,2% по текущим котировкам).
Сегодня будет обнародован протокол апрельского заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава регулятора заявляла, что устойчивость российской экономики к жесткой денежно-кредитной политике не исключает потенциального повышения ставки в дальнейшем, учитывая существующие проинфляционные риски. Инвесторы на рынке акций пока склонны не обращать внимания на жесткую риторику регулятора, тем не менее нельзя исключать, что протокол заседания может несколько охладить настроения на фондовом рынке.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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