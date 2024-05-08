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Инвесторы разочарованы. Энергетика ударила по рынку - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Инвесторы разочарованы. Энергетика ударила по рынку
Инвесторы разочарованы. Энергетика ударила по рынку - 08.05.2024, ПРАЙМ
Инвесторы разочарованы. Энергетика ударила по рынку
По итогам торгов двух укороченных торговых недель индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, а валютный индекс РТС на 0,9%. Рубль немного ослаб, снизившись по отношению... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:23+0300
2024-05-08T17:23+0300
мнения аналитиков
торги
индекс мосбиржи
?1715178228
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. По итогам торгов двух укороченных торговых недель индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, а валютный индекс РТС на 0,9%. Рубль немного ослаб, снизившись по отношению к доллару на 0,3%. Котировки рубль/доллар снова поднялись выше 92. В межпраздничные дни, как и ожидалось, мы наблюдали малую активность участников торгов и, как следствие, низкую волатильность.Среди значимых событий стоит отметить отчетность Газпрома по МСФО за 2023 год, в которой компания отчиталась о чистом убытке в 583,1 млрд руб. Цифры разочаровали инвесторов, котировки акций Газпрома устремились вниз, уводя за собой рынок. Однако за счет других компаний, входящих в индекс, рынку удалось компенсировать влияние Газпрома и закрыть день в плюсе. История с Газпромом может получить и позитивное продолжение, если совет директоров решит рекомендовать дивиденды, поскольку базой для их расчета является скорректированная чистая прибыль, которая у Газпрома, по оценкам экспертов, оказалась примерно 720 млрд руб.Другим событием, которое отрицательно повлияло на доходность индекса, была дивидендная отсечка ЛУКОЙЛа 7 мая. Однако уже в первой половине следующего дня гэп по индексу был закрыт, рынок восстановился к значениям на уровне закрытия 6 мая.На следующей неделе мы ожидаем небольшой волатильности и позитивной динамики на рынке акций. Из интересных событий стоит отметить отчет ОПЕК, который поведает о последних тенденциях на рынке нефти. Сбербанк отчитается о результатах работы в апреле, рынок надеется увидеть сохранение рентабельности капитала выше 20%.
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2024
Александр Власенко
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Александр Власенко
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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мнения аналитиков, торги, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Торги, индекс Мосбиржи
17:23 08.05.2024
 

Инвесторы разочарованы. Энергетика ударила по рынку

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. По итогам торгов двух укороченных торговых недель индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, а валютный индекс РТС на 0,9%. Рубль немного ослаб, снизившись по отношению к доллару на 0,3%. Котировки рубль/доллар снова поднялись выше 92. В межпраздничные дни, как и ожидалось, мы наблюдали малую активность участников торгов и, как следствие, низкую волатильность.
Среди значимых событий стоит отметить отчетность Газпрома по МСФО за 2023 год, в которой компания отчиталась о чистом убытке в 583,1 млрд руб. Цифры разочаровали инвесторов, котировки акций Газпрома устремились вниз, уводя за собой рынок. Однако за счет других компаний, входящих в индекс, рынку удалось компенсировать влияние Газпрома и закрыть день в плюсе. История с Газпромом может получить и позитивное продолжение, если совет директоров решит рекомендовать дивиденды, поскольку базой для их расчета является скорректированная чистая прибыль, которая у Газпрома, по оценкам экспертов, оказалась примерно 720 млрд руб.
Другим событием, которое отрицательно повлияло на доходность индекса, была дивидендная отсечка ЛУКОЙЛа 7 мая. Однако уже в первой половине следующего дня гэп по индексу был закрыт, рынок восстановился к значениям на уровне закрытия 6 мая.
На следующей неделе мы ожидаем небольшой волатильности и позитивной динамики на рынке акций. Из интересных событий стоит отметить отчет ОПЕК, который поведает о последних тенденциях на рынке нефти. Сбербанк отчитается о результатах работы в апреле, рынок надеется увидеть сохранение рентабельности капитала выше 20%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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