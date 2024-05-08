Инвесторы разочарованы. Энергетика ударила по рынку
Инвесторы разочарованы. Энергетика ударила по рынку - 08.05.2024, ПРАЙМ
Инвесторы разочарованы. Энергетика ударила по рынку
По итогам торгов двух укороченных торговых недель индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, а валютный индекс РТС на 0,9%. Рубль немного ослаб, снизившись по отношению... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:23+0300
2024-05-08T17:23+0300
2024-05-08T17:23+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. По итогам торгов двух укороченных торговых недель индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, а валютный индекс РТС на 0,9%. Рубль немного ослаб, снизившись по отношению к доллару на 0,3%. Котировки рубль/доллар снова поднялись выше 92. В межпраздничные дни, как и ожидалось, мы наблюдали малую активность участников торгов и, как следствие, низкую волатильность.Среди значимых событий стоит отметить отчетность Газпрома по МСФО за 2023 год, в которой компания отчиталась о чистом убытке в 583,1 млрд руб. Цифры разочаровали инвесторов, котировки акций Газпрома устремились вниз, уводя за собой рынок. Однако за счет других компаний, входящих в индекс, рынку удалось компенсировать влияние Газпрома и закрыть день в плюсе. История с Газпромом может получить и позитивное продолжение, если совет директоров решит рекомендовать дивиденды, поскольку базой для их расчета является скорректированная чистая прибыль, которая у Газпрома, по оценкам экспертов, оказалась примерно 720 млрд руб.Другим событием, которое отрицательно повлияло на доходность индекса, была дивидендная отсечка ЛУКОЙЛа 7 мая. Однако уже в первой половине следующего дня гэп по индексу был закрыт, рынок восстановился к значениям на уровне закрытия 6 мая.На следующей неделе мы ожидаем небольшой волатильности и позитивной динамики на рынке акций. Из интересных событий стоит отметить отчет ОПЕК, который поведает о последних тенденциях на рынке нефти. Сбербанк отчитается о результатах работы в апреле, рынок надеется увидеть сохранение рентабельности капитала выше 20%.
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. По итогам торгов двух укороченных торговых недель индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, а валютный индекс РТС на 0,9%. Рубль немного ослаб, снизившись по отношению к доллару на 0,3%. Котировки рубль/доллар снова поднялись выше 92. В межпраздничные дни, как и ожидалось, мы наблюдали малую активность участников торгов и, как следствие, низкую волатильность.
Среди значимых событий стоит отметить отчетность Газпрома по МСФО за 2023 год, в которой компания отчиталась о чистом убытке в 583,1 млрд руб. Цифры разочаровали инвесторов, котировки акций Газпрома устремились вниз, уводя за собой рынок. Однако за счет других компаний, входящих в индекс, рынку удалось компенсировать влияние Газпрома и закрыть день в плюсе. История с Газпромом может получить и позитивное продолжение, если совет директоров решит рекомендовать дивиденды, поскольку базой для их расчета является скорректированная чистая прибыль, которая у Газпрома, по оценкам экспертов, оказалась примерно 720 млрд руб.
Другим событием, которое отрицательно повлияло на доходность индекса, была дивидендная отсечка ЛУКОЙЛа 7 мая. Однако уже в первой половине следующего дня гэп по индексу был закрыт, рынок восстановился к значениям на уровне закрытия 6 мая.
На следующей неделе мы ожидаем небольшой волатильности и позитивной динамики на рынке акций. Из интересных событий стоит отметить отчет ОПЕК, который поведает о последних тенденциях на рынке нефти. Сбербанк отчитается о результатах работы в апреле, рынок надеется увидеть сохранение рентабельности капитала выше 20%.
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