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Товарооборот РФ и Армении достиг рекордных значений - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот РФ и Армении достиг рекордных значений
Товарооборот РФ и Армении достиг рекордных значений - 08.05.2024, ПРАЙМ
Товарооборот РФ и Армении достиг рекордных значений
Товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов, это рекорд, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T22:47+0300
2024-05-08T22:47+0300
экономика
армения
россия
товарооборот
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов, это рекорд, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном. "Товарооборот достиг более чем 7 миллиардов долларов. Такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было", — сказал Путин.Путин отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС и для России, и для Армении имеет позитивный характер.По данным российского лидера, для Армении увеличение товарооборота со странами ЕАЭС с 2015 года составил очень значимую величину.Ранее 8 мая президент РФ Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении.
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армения, россия, товарооборот, еаэс
Экономика, АРМЕНИЯ, РОССИЯ, товарооборот, ЕАЭС
22:47 08.05.2024
 
Товарооборот РФ и Армении достиг рекордных значений

Товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© fotolia.com / Regisser.com
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов, это рекорд, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном.
"Товарооборот достиг более чем 7 миллиардов долларов. Такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было", — сказал Путин.
Путин отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС и для России, и для Армении имеет позитивный характер.
По данным российского лидера, для Армении увеличение товарооборота со странами ЕАЭС с 2015 года составил очень значимую величину.
Ранее 8 мая президент РФ Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении.
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