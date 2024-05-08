https://1prime.ru/20240508/armeniya-848027180.html

Товарооборот РФ и Армении достиг рекордных значений

Товарооборот РФ и Армении достиг рекордных значений - 08.05.2024, ПРАЙМ

Товарооборот РФ и Армении достиг рекордных значений

Товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов, это рекорд, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T22:47+0300

2024-05-08T22:47+0300

2024-05-08T22:47+0300

экономика

армения

россия

товарооборот

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов, это рекорд, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном. "Товарооборот достиг более чем 7 миллиардов долларов. Такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было", — сказал Путин.Путин отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС и для России, и для Армении имеет позитивный характер.По данным российского лидера, для Армении увеличение товарооборота со странами ЕАЭС с 2015 года составил очень значимую величину.Ранее 8 мая президент РФ Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Общение Путина и Пашиняна проходит в Кремле после юбилейного саммита ЕАЭС, в котором принимал участие премьер Армении.

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армения, россия, товарооборот, еаэс