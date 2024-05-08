https://1prime.ru/20240508/astrazeneca--847991056.html
AstraZeneca отзывает свои вакцины из продажи по всему миру, пишет СМИ
AstraZeneca отзывает свои вакцины из продажи по всему миру, пишет СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ
AstraZeneca отзывает свои вакцины из продажи по всему миру, пишет СМИ
Международная биофармацевтическая корпорация AstraZeneca приняла решение отозвать свои вакцины из продажи во всем мире, пишет Telegraph. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T05:37+0300
2024-05-08T05:37+0300
2024-05-08T05:37+0300
фармацевтика
вакцина
astrazeneca
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Международная биофармацевтическая корпорация AstraZeneca приняла решение отозвать свои вакцины из продажи во всем мире, пишет Telegraph.Компания заявила, что такое решение принято по коммерческим причинам.В конце апреля AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID-19 может вызывать редкий побочный эффект, а именно тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Это явление приводит к образованию тромбов и сниженному числу тромбоцитов. Издание пишет, что уведомление об отзыве вакцины было подано 5 марта и вступило в силу во вторник. "Оксфордская вакцина AstraZeneca от COVID отзывается во всем мире... Вакцина снимается с рынков по коммерческим причинам", - пишет газета. Эта вакцина больше не будет производиться и поставляться, так как ее заменили обновленные. Компания отзовет разрешения на продажу вакцины в других государствах, в том числе Британии. Препарат больше нельзя будет использовать в Евросоюзе, а одобрения на использование вакцины в Соединенных Штатах у компании "и вовсе не было". AstraZeneca настаивает, что решение не связано с признанием того, что она вызывает серьезные побочные действия. Как заявляется, это "чистое совпадение". В отношении AstraZeneca ранее был подан коллективный иск, так как вакцина, которая была разработана ею совместно с Оксфордским университетом, причинила существенный вред пациентам или вообще повлекла смерть. В мае 2022 года издание Repubblica написало, что семья итальянки Франчески Тускано, которая умерла в апреле 2021 года после вакцинации от коронавируса, инициировала расследование. Родные 32-летней преподавательницы обратились к судебно-медицинскому эксперту и гематологу, которые пришли к заключению, что смерть можно обоснованно отнести к побочным эффектам от введения в организм вакцины против COVID-19. Женщина умерла в больнице "Сан-Мартино" от тромбоза сосудов головного мозга на следующий день после введения препарата, разработанного компанией AstraZeneca.
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фармацевтика, вакцина, astrazeneca
Фармацевтика, вакцина, AstraZeneca
AstraZeneca отзывает свои вакцины из продажи по всему миру, пишет СМИ
Telegraph: AstraZeneca отзывает свои вакцины из продажи по всему миру
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Международная биофармацевтическая корпорация AstraZeneca приняла решение отозвать свои вакцины из продажи во всем мире, пишет Telegraph.
Компания заявила, что такое решение принято по коммерческим причинам.
В конце апреля AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID-19 может вызывать редкий побочный эффект, а именно тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Это явление приводит к образованию тромбов и сниженному числу тромбоцитов.
В России зарегистрировали обновленную вакцину "Спутник Лайт"
Издание пишет, что уведомление об отзыве вакцины было подано 5 марта и вступило в силу во вторник.
"Оксфордская вакцина AstraZeneca от COVID отзывается во всем мире... Вакцина снимается с рынков по коммерческим причинам", - пишет газета.
Эта вакцина больше не будет производиться и поставляться, так как ее заменили обновленные. Компания отзовет разрешения на продажу вакцины в других государствах, в том числе Британии. Препарат больше нельзя будет использовать в Евросоюзе, а одобрения на использование вакцины в Соединенных Штатах у компании "и вовсе не было".
AstraZeneca настаивает, что решение не связано с признанием того, что она вызывает серьезные побочные действия. Как заявляется, это "чистое совпадение".
В отношении AstraZeneca ранее был подан коллективный иск, так как вакцина, которая была разработана ею совместно с Оксфордским университетом, причинила существенный вред пациентам или вообще повлекла смерть. В мае 2022 года издание Repubblica написало, что семья итальянки Франчески Тускано, которая умерла в апреле 2021 года после вакцинации от коронавируса, инициировала расследование. Родные 32-летней преподавательницы обратились к судебно-медицинскому эксперту и гематологу, которые пришли к заключению, что смерть можно обоснованно отнести к побочным эффектам от введения в организм вакцины против COVID-19. Женщина умерла в больнице "Сан-Мартино" от тромбоза сосудов головного мозга на следующий день после введения препарата, разработанного компанией AstraZeneca.