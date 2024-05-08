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Москва ответит на высылку Лондоном военного атташе России, заявила Захарова

Москва ответит на высылку Лондоном военного атташе России, заявила Захарова - 08.05.2024, ПРАЙМ

Москва ответит на высылку Лондоном военного атташе России, заявила Захарова

Москва даст адекватный ответ на высылку российского атташе из Лондона. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T15:24+0300

2024-05-08T15:24+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Москва даст адекватный ответ на высылку российского атташе из Лондона. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Даст адекватный ответ", — сказала дипломат.Ранее издание Reuters сообщило со ссылкой на данные МВД Великобритании о высылке из страны военного атташе России."Мы вышлем российского военного атташе, который является незаявленным сотрудником военной разведки", — заявил министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли в парламенте.Клеверли также добавил, что подобные меры связаны с "вредоносной деятельностью России по всей Великобритании".

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