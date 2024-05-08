https://1prime.ru/20240508/aurus-848001886.html
Песков пообещал узнать впечатления Путина от обновленного Aurus Senat
Песков пообещал узнать впечатления Путина от обновленного Aurus Senat - 08.05.2024, ПРАЙМ
Песков пообещал узнать впечатления Путина от обновленного Aurus Senat
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещать узнать мнение президента России Владимира Путина об обновленном Aurus Senat. Об этом пресс-секретарь... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:13+0300
2024-05-08T12:13+0300
2024-05-08T12:24+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещать узнать мнение президента России Владимира Путина об обновленном Aurus Senat. Об этом пресс-секретарь президента сообщил журналистам."Когда представится возможность, мы обязательно спросим у него", — заметил Песков.Ранее 7 мая Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat.Работа над рестайлинговой версией Aurus Сенат велась совместно с Гаражом особого назначения (ГОН), в том числе, непосредственно с президентскими водителями. Следующие новые версии люксового автомобиля Aurus, по словам и.о. главы Минпромторга Дениса Мантурова, появятся в 2026 и 2030 годах.Бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента и премьер-министра России. Имя для модели было выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, aurus, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Aurus, Новости
Песков пообещал узнать впечатления Путина от обновленного Aurus Senat
Песков пообещал поинтересоваться впечатлениями Путина от обновленного Aurus Senat
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещать узнать мнение президента России Владимира Путина об обновленном Aurus Senat. Об этом пресс-секретарь президента сообщил журналистам.
"Когда представится возможность, мы обязательно спросим у него", — заметил Песков.
Ранее 7 мая Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat.
Работа над рестайлинговой версией Aurus Сенат велась совместно с Гаражом особого назначения (ГОН), в том числе, непосредственно с президентскими водителями. Следующие новые версии люксового автомобиля Aurus, по словам и.о. главы Минпромторга Дениса Мантурова, появятся в 2026 и 2030 годах.
Бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента и премьер-министра России. Имя для модели было выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.
Путин поехал на инаугурацию на обновленном AURUS Senat