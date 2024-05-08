Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков пообещал узнать впечатления Путина от обновленного Aurus Senat - 08.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240508/aurus-848001886.html
Песков пообещал узнать впечатления Путина от обновленного Aurus Senat
Песков пообещал узнать впечатления Путина от обновленного Aurus Senat - 08.05.2024, ПРАЙМ
Песков пообещал узнать впечатления Путина от обновленного Aurus Senat
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещать узнать мнение президента России Владимира Путина об обновленном Aurus Senat. Об этом пресс-секретарь... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:13+0300
2024-05-08T12:24+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
aurus
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847987772_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_54fde53b046ad2592477f5c5573329d9.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещать узнать мнение президента России Владимира Путина об обновленном Aurus Senat. Об этом пресс-секретарь президента сообщил журналистам."Когда представится возможность, мы обязательно спросим у него", — заметил Песков.Ранее 7 мая Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat.Работа над рестайлинговой версией Aurus Сенат велась совместно с Гаражом особого назначения (ГОН), в том числе, непосредственно с президентскими водителями. Следующие новые версии люксового автомобиля Aurus, по словам и.о. главы Минпромторга Дениса Мантурова, появятся в 2026 и 2030 годах.Бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента и премьер-министра России. Имя для модели было выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.
https://1prime.ru/20240507/putin-847967526.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847987772_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_0afb823adb9314a2b79f9c69e8e1e3b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, владимир путин, aurus, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Aurus, Новости
12:13 08.05.2024 (обновлено: 12:24 08.05.2024)
 
Песков пообещал узнать впечатления Путина от обновленного Aurus Senat

Песков пообещал поинтересоваться впечатлениями Путина от обновленного Aurus Senat

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещать узнать мнение президента России Владимира Путина об обновленном Aurus Senat. Об этом пресс-секретарь президента сообщил журналистам.
"Когда представится возможность, мы обязательно спросим у него", — заметил Песков.
Ранее 7 мая Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat.
Работа над рестайлинговой версией Aurus Сенат велась совместно с Гаражом особого назначения (ГОН), в том числе, непосредственно с президентскими водителями. Следующие новые версии люксового автомобиля Aurus, по словам и.о. главы Минпромторга Дениса Мантурова, появятся в 2026 и 2030 годах.
Бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента и премьер-министра России. Имя для модели было выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.
%Открытие первого шоурума автомобилей Aurus - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Путин поехал на инаугурацию на обновленном AURUS Senat
Вчера, 11:58
 
РОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинAurusНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала