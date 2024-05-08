https://1prime.ru/20240508/aurus-848001886.html

Песков пообещал узнать впечатления Путина от обновленного Aurus Senat

Песков пообещал узнать впечатления Путина от обновленного Aurus Senat - 08.05.2024, ПРАЙМ

Песков пообещал узнать впечатления Путина от обновленного Aurus Senat

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещать узнать мнение президента России Владимира Путина об обновленном Aurus Senat. Об этом пресс-секретарь... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T12:13+0300

2024-05-08T12:13+0300

2024-05-08T12:24+0300

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещать узнать мнение президента России Владимира Путина об обновленном Aurus Senat. Об этом пресс-секретарь президента сообщил журналистам."Когда представится возможность, мы обязательно спросим у него", — заметил Песков.Ранее 7 мая Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat.Работа над рестайлинговой версией Aurus Сенат велась совместно с Гаражом особого назначения (ГОН), в том числе, непосредственно с президентскими водителями. Следующие новые версии люксового автомобиля Aurus, по словам и.о. главы Минпромторга Дениса Мантурова, появятся в 2026 и 2030 годах.Бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента и премьер-министра России. Имя для модели было выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.

https://1prime.ru/20240507/putin-847967526.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, aurus, новости