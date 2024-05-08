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Россиянами рассказали, как снизить расход топлива на 100 литров в год - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянами рассказали, как снизить расход топлива на 100 литров в год
Россиянами рассказали, как снизить расход топлива на 100 литров в год - 08.05.2024, ПРАЙМ
Россиянами рассказали, как снизить расход топлива на 100 литров в год
Чтобы существенно сократить расход топлива, российским автомобилистам нужно следовать нескольким простым правилам, о которых рассказали эксперты издания "За... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:38+0300
2024-05-08T11:48+0300
россия
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Чтобы существенно сократить расход топлива, российским автомобилистам нужно следовать нескольким простым правилам, о которых рассказали эксперты издания "За рулем". Так, аналитики отмечают, что одним из способов уменьшить расход топлива может стать грамотное использование режимов управления коробкой передач. Так, если перевести рычаг селектора автокоробки передач или вариатора в ручной режим и заблокировать высшую передачу, можно пресечь ненужные переключения на другие передачи при легком ускорении, что особенно актуально на проселочных дорогах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, согласно материалу экспертов, автомобилистам не рекомендуется сильно нажимать на педаль акселератора и поднимать обороты двигателя выше 3000-3500 оборотов в минуту.Еще одним способом сократить расход топлива является медленное движение в пробках, а не полная остановка, чтобы избежать резкого расхода топлива при каждом старте.Эксперты отмечают, что если водителю нужно остановиться более чем на две-три минуты, то он может переключить коробку передач в нейтральный режим или режим парковки.Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал в интервью "Российской газете", что некоторые российские автомобилисты придерживаются нескольких убеждений, которые в реальности являются мифами.
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россия
РОССИЯ
11:38 08.05.2024 (обновлено: 11:48 08.05.2024)
 
Россиянами рассказали, как снизить расход топлива на 100 литров в год

"За рулем" рассказал, как снизить расход топлива на 100 литров в год

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Чтобы существенно сократить расход топлива, российским автомобилистам нужно следовать нескольким простым правилам, о которых рассказали эксперты издания "За рулем".
Так, аналитики отмечают, что одним из способов уменьшить расход топлива может стать грамотное использование режимов управления коробкой передач. Так, если перевести рычаг селектора автокоробки передач или вариатора в ручной режим и заблокировать высшую передачу, можно пресечь ненужные переключения на другие передачи при легком ускорении, что особенно актуально на проселочных дорогах.
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Кроме того, согласно материалу экспертов, автомобилистам не рекомендуется сильно нажимать на педаль акселератора и поднимать обороты двигателя выше 3000-3500 оборотов в минуту.
Еще одним способом сократить расход топлива является медленное движение в пробках, а не полная остановка, чтобы избежать резкого расхода топлива при каждом старте.
Эксперты отмечают, что если водителю нужно остановиться более чем на две-три минуты, то он может переключить коробку передач в нейтральный режим или режим парковки.
Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал в интервью "Российской газете", что некоторые российские автомобилисты придерживаются нескольких убеждений, которые в реальности являются мифами.
 
РОССИЯ
 
 
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