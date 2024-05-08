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Россиянам назвали четыре достойных внедорожника за два миллиона рублей - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали четыре достойных внедорожника за два миллиона рублей
Россиянам назвали четыре достойных внедорожника за два миллиона рублей - 08.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали четыре достойных внедорожника за два миллиона рублей
Эксперт "За рулем" рассказал про четыре достойных внедорожника по цене в пределах две миллионов рублей. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T19:00+0300
2024-05-08T19:00+0300
россия
внедорожники
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Эксперт "За рулем" рассказал про четыре достойных внедорожника по цене в пределах две миллионов рублей.Первое место занял японский внедорожник Toyota Land Crusier 100. За два миллиона рублей такой автомобиль будет в возрасте около 20 лет, однако если предыдущий владелец бережно эксплуатировал свой автомобиль, то он прослужит еще очень долго.На втором месте Mitsubishi Pajero Sport 2-го поколения 2014 года выпуска. Эксперты советуют обратить особое внимание на сцепление, так как иногда случается зависание на передаче.Далее эксперты назвали Land Rover Discovery 4 2012-2013 годов выпуска. Эта модель стала последней в линейке Discovery. Среди подержанных чаще всего продаются модели с турбодизелем на 3 литра.Kia Mohave за два миллиона будет 2014 года выпуска. Самая частая проблема в системе полного привода – отказ моторчика раздаточной коробки, однако в целом эксперты отмечают надежность автомобиля.
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россия, внедорожники
РОССИЯ, внедорожники
19:00 08.05.2024
 
Россиянам назвали четыре достойных внедорожника за два миллиона рублей

Эксперт "За рулем" рассказал про четыре достойных внедорожника за 2 млн рублей

Mitsubishi запустит выпуск Pajero Sport в Калуге в июле следующего года
Mitsubishi запустит выпуск Pajero Sport в Калуге в июле следующего года
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Эксперт "За рулем" рассказал про четыре достойных внедорожника по цене в пределах две миллионов рублей.
Первое место занял японский внедорожник Toyota Land Crusier 100. За два миллиона рублей такой автомобиль будет в возрасте около 20 лет, однако если предыдущий владелец бережно эксплуатировал свой автомобиль, то он прослужит еще очень долго.
На втором месте Mitsubishi Pajero Sport 2-го поколения 2014 года выпуска. Эксперты советуют обратить особое внимание на сцепление, так как иногда случается зависание на передаче.
Далее эксперты назвали Land Rover Discovery 4 2012-2013 годов выпуска. Эта модель стала последней в линейке Discovery. Среди подержанных чаще всего продаются модели с турбодизелем на 3 литра.
Kia Mohave за два миллиона будет 2014 года выпуска. Самая частая проблема в системе полного привода – отказ моторчика раздаточной коробки, однако в целом эксперты отмечают надежность автомобиля.
 
РОССИЯвнедорожники
 
 
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