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ЦБ оценил рост объема международных резервов

ЦБ оценил рост объема международных резервов - 08.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил рост объема международных резервов

Международные резервы России на начало дня 1 мая увеличились до 597,911 миллиарда долларов с 590,374 миллиарда на 1 апреля, сообщил Банк России. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T16:04+0300

2024-05-08T16:04+0300

2024-05-08T16:08+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 мая увеличились до 597,911 миллиарда долларов с 590,374 миллиарда на 1 апреля, сообщил Банк России.Таким образом, за апрель резервы выросли на 7,537 миллиарда долларов, или на 1,3%.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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