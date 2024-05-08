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ЦБ оценил рост объема международных резервов - 08.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ оценил рост объема международных резервов
ЦБ оценил рост объема международных резервов - 08.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил рост объема международных резервов
Международные резервы России на начало дня 1 мая увеличились до 597,911 миллиарда долларов с 590,374 миллиарда на 1 апреля, сообщил Банк России. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T16:04+0300
2024-05-08T16:08+0300
банк россии
россия
новости
международные резервы
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 мая увеличились до 597,911 миллиарда долларов с 590,374 миллиарда на 1 апреля, сообщил Банк России.Таким образом, за апрель резервы выросли на 7,537 миллиарда долларов, или на 1,3%.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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россия, новости, международные резервы
Банк России, РОССИЯ, Новости, международные резервы
16:04 08.05.2024 (обновлено: 16:08 08.05.2024)
 
ЦБ оценил рост объема международных резервов

ЦБ: международные резервы РФ за апрель увеличились до 597,911 млрд долларов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 мая увеличились до 597,911 миллиарда долларов с 590,374 миллиарда на 1 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, за апрель резервы выросли на 7,537 миллиарда долларов, или на 1,3%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
Экономика России растет, заявил ЦБ
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Банк РоссииРОССИЯНовостимеждународные резервы
 
 
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