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В Госдуме обсуждают новую схему защиты граждан от мошенников, пишет СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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В Госдуме обсуждают новую схему защиты граждан от мошенников, пишет СМИ
В Госдуме обсуждают новую схему защиты граждан от мошенников, пишет СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме обсуждают новую схему защиты граждан от мошенников, пишет СМИ
Государственная Дума сейчас рассматривает проект закона, предусматривающего введение механизма дополнительной верификации финансовых операций клиентов с их... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T08:17+0300
2024-05-08T09:46+0300
мошенничество
банки
госдума
законопроект
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Государственная Дума сейчас рассматривает проект закона, предусматривающего введение механизма дополнительной верификации финансовых операций клиентов с их родственниками или доверенными лицами с целью противодействия мошенническим действиям. Об этом пишет газета "Известия".Как отмечается в документе, системно значимые кредитные организации должны будут предоставлять своим клиентам возможность оформить доверенность на третье лицо, чтобы оно получило возможность одобрять или отклонять те или иные операции. В случае отсутствия реакции банк будет отказывать в осуществлении перевода.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИнициаторы рассчитывают, что эта мера будет способствовать защите денежных средств граждан от мошеннических действий. Предполагается, что такая услуга будет востребована среди социально уязвимых групп населения и их близких.Документом предполагается установить дополнительный контроль со стороны доверенного лица при переводе денег со счетов клиента. Действие нормы планируется распространить только на дистанционные каналы обслуживания.Закон будет рассмотрен уже в текущую весеннюю сессию Госдумы.
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банки, госдума, законопроект
Мошенничество, Банки, Госдума, законопроект
08:17 08.05.2024 (обновлено: 09:46 08.05.2024)
 
В Госдуме обсуждают новую схему защиты граждан от мошенников, пишет СМИ

"Известия": от банков потребуют согласовывать кредиты с родственниками заемщиков

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Государственная Дума сейчас рассматривает проект закона, предусматривающего введение механизма дополнительной верификации финансовых операций клиентов с их родственниками или доверенными лицами с целью противодействия мошенническим действиям. Об этом пишет газета "Известия".
Как отмечается в документе, системно значимые кредитные организации должны будут предоставлять своим клиентам возможность оформить доверенность на третье лицо, чтобы оно получило возможность одобрять или отклонять те или иные операции. В случае отсутствия реакции банк будет отказывать в осуществлении перевода.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Инициаторы рассчитывают, что эта мера будет способствовать защите денежных средств граждан от мошеннических действий. Предполагается, что такая услуга будет востребована среди социально уязвимых групп населения и их близких.
Документом предполагается установить дополнительный контроль со стороны доверенного лица при переводе денег со счетов клиента. Действие нормы планируется распространить только на дистанционные каналы обслуживания.
Закон будет рассмотрен уже в текущую весеннюю сессию Госдумы.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Специалист рассказал, что мошенники делают с украденными Госуслугами
Вчера, 02:02
 
МошенничествоБанкиГосдумазаконопроект
 
 
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