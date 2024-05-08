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В Госдуме обсуждают новую схему защиты граждан от мошенников, пишет СМИ

В Госдуме обсуждают новую схему защиты граждан от мошенников, пишет СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме обсуждают новую схему защиты граждан от мошенников, пишет СМИ

Государственная Дума сейчас рассматривает проект закона, предусматривающего введение механизма дополнительной верификации финансовых операций клиентов с их... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T08:17+0300

2024-05-08T08:17+0300

2024-05-08T09:46+0300

мошенничество

банки

госдума

законопроект

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Государственная Дума сейчас рассматривает проект закона, предусматривающего введение механизма дополнительной верификации финансовых операций клиентов с их родственниками или доверенными лицами с целью противодействия мошенническим действиям. Об этом пишет газета "Известия".Как отмечается в документе, системно значимые кредитные организации должны будут предоставлять своим клиентам возможность оформить доверенность на третье лицо, чтобы оно получило возможность одобрять или отклонять те или иные операции. В случае отсутствия реакции банк будет отказывать в осуществлении перевода.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИнициаторы рассчитывают, что эта мера будет способствовать защите денежных средств граждан от мошеннических действий. Предполагается, что такая услуга будет востребована среди социально уязвимых групп населения и их близких.Документом предполагается установить дополнительный контроль со стороны доверенного лица при переводе денег со счетов клиента. Действие нормы планируется распространить только на дистанционные каналы обслуживания.Закон будет рассмотрен уже в текущую весеннюю сессию Госдумы.

https://1prime.ru/20240507/gosuslugi-847950912.html

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банки, госдума, законопроект