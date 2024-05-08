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Эксперт назвал альтернативу запрету экспорта бензина

Эксперт назвал альтернативу запрету экспорта бензина - 08.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал альтернативу запрету экспорта бензина

Квотирование экспорта бензина в нынешних условиях могло бы стать целесообразной альтернативой его действующему запрету, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам"... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T14:43+0300

2024-05-08T14:43+0300

2024-05-08T14:43+0300

экономика

россия

экспорт бензина

запрет

экспорт

бензин

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Квотирование экспорта бензина в нынешних условиях могло бы стать целесообразной альтернативой его действующему запрету, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго временно разрешить экспорт бензина из России, сообщил во вторник и.о. вице-премьера Александр Новак. Как пояснили РИА Новости в Минэнерго, ведомство регулярно "проводит мониторинг рынка на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания", в том числе прорабатывает временное снятие ограничений. "В последние недели, по данным Росстата, производство бензина в РФ было либо близко к показателям февраля, либо уступало им на 3-4%. Это значит, что на фоне постепенного ремонта НПЗ, приоритизации производства бензина и отсутствия новых инцидентов отрасль преодолела риск дефицита, наблюдавшийся в марте", — прокомментировал Кауфман. По его мнению, если правительство снимет запрет, рост оптовых цен на бензин может составить около 10%, однако на розничном рынке такое движение отразиться не должно. "В таких условиях дальнейший запрет на экспорт бензина действительно не выглядит обязательным, хотя, на наш взгляд, заменить запрет экспорта на его квотирование могло бы быть целесообразно", — добавил эксперт. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России — с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов — с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива — с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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