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"Удар по факсу". В Германии ужаснулись словам Бербок о России - 08.05.2024, ПРАЙМ
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"Удар по факсу". В Германии ужаснулись словам Бербок о России
"Удар по факсу". В Германии ужаснулись словам Бербок о России - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Удар по факсу". В Германии ужаснулись словам Бербок о России
Министр иностранных дел Германии Анналена бербок обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке, пообещав ответ. Читатели немецкого Die Welt раскритиковали ее... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T13:35+0300
2024-05-08T13:35+0300
россия
анналена бербок
кибератаки
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена бербок обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке, пообещав ответ. Читатели немецкого Die Welt раскритиковали ее слова."Где доказательства? И что это за доказательства? Это так называемые эксперты в Германии? Извините, но я уже не думаю об экспертах в Германии, у них даже нет никакой квалификации", - сказал один из комментаторов, подчеркнув, что глава МИД ФРГ допустила очередную оплошность.Другие читатели поддержали его мнение, отметив, что ситуация и экспертиза нелепы так же. как и Бербок."Теперь мы должны немедленно нанести ответный удар по факсу!", - заключил другой комментатор.
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россия, анналена бербок, кибератаки
РОССИЯ, Анналена Бербок, кибератаки
13:35 08.05.2024
 
"Удар по факсу". В Германии ужаснулись словам Бербок о России

Читатели Die Welt раскритиковали обвинения Бербок России в "доказанной кибератаке"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена бербок обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке, пообещав ответ. Читатели немецкого Die Welt раскритиковали ее слова.
"Где доказательства? И что это за доказательства? Это так называемые эксперты в Германии? Извините, но я уже не думаю об экспертах в Германии, у них даже нет никакой квалификации", - сказал один из комментаторов, подчеркнув, что глава МИД ФРГ допустила очередную оплошность.
Другие читатели поддержали его мнение, отметив, что ситуация и экспертиза нелепы так же. как и Бербок.
"Теперь мы должны немедленно нанести ответный удар по факсу!", - заключил другой комментатор.
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РОССИЯАнналена Бербоккибератаки
 
 
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