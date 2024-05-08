https://1prime.ru/20240508/berbok-848007528.html

"Удар по факсу". В Германии ужаснулись словам Бербок о России

"Удар по факсу". В Германии ужаснулись словам Бербок о России - 08.05.2024, ПРАЙМ

"Удар по факсу". В Германии ужаснулись словам Бербок о России

Министр иностранных дел Германии Анналена бербок обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке, пообещав ответ. Читатели немецкого Die Welt раскритиковали ее... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T13:35+0300

2024-05-08T13:35+0300

2024-05-08T13:35+0300

россия

анналена бербок

кибератаки

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена бербок обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке, пообещав ответ. Читатели немецкого Die Welt раскритиковали ее слова."Где доказательства? И что это за доказательства? Это так называемые эксперты в Германии? Извините, но я уже не думаю об экспертах в Германии, у них даже нет никакой квалификации", - сказал один из комментаторов, подчеркнув, что глава МИД ФРГ допустила очередную оплошность.Другие читатели поддержали его мнение, отметив, что ситуация и экспертиза нелепы так же. как и Бербок."Теперь мы должны немедленно нанести ответный удар по факсу!", - заключил другой комментатор.

https://1prime.ru/20240507/sholts-847963630.html

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россия, анналена бербок, кибератаки