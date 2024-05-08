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МВФ констатировал разделение мировой экономики на три блока - 08.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ констатировал разделение мировой экономики на три блока
МВФ констатировал разделение мировой экономики на три блока - 08.05.2024, ПРАЙМ
МВФ констатировал разделение мировой экономики на три блока
Под влиянием геополитических разногласий мировая экономика разделилась на три блока, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T10:36+0300
2024-05-08T10:36+0300
экономика
мвф
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Под влиянием геополитических разногласий мировая экономика разделилась на три блока, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).Как уточняется, речь идет о тех странах, которые опираются на США, Китай, а также несвязанные государства.МВФ сообщает, что такая тенденция повлекла рост количества существующих торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции. Их совокупное количество в прошлом году превысило 3 тысячи. Также, как отмечается в докладе МВФ, за период с 2017 по 2023 годы доля КНР в импорте в Соединенными Штатами уменьшилась на 8% на фоне растущих противоречий между двумя странами. По оценкам фонда, между Россией и Западом прямая торговля на фоне украинского конфликта "рухнула".
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мвф
Экономика, МВФ
10:36 08.05.2024
 
МВФ констатировал разделение мировой экономики на три блока

МВФ: мировая экономика из-за геополитических проблем разделилась на три блока

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© AFP / Yuri Gripas
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Под влиянием геополитических разногласий мировая экономика разделилась на три блока, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Как уточняется, речь идет о тех странах, которые опираются на США, Китай, а также несвязанные государства.
МВФ сообщает, что такая тенденция повлекла рост количества существующих торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции. Их совокупное количество в прошлом году превысило 3 тысячи.
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
Доллар доминирует в мировой торговле, заявил МВФ
09:15
Также, как отмечается в докладе МВФ, за период с 2017 по 2023 годы доля КНР в импорте в Соединенными Штатами уменьшилась на 8% на фоне растущих противоречий между двумя странами.
По оценкам фонда, между Россией и Западом прямая торговля на фоне украинского конфликта "рухнула".
 
ЭкономикаМВФ
 
 
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