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МВФ констатировал разделение мировой экономики на три блока

МВФ констатировал разделение мировой экономики на три блока - 08.05.2024, ПРАЙМ

МВФ констатировал разделение мировой экономики на три блока

Под влиянием геополитических разногласий мировая экономика разделилась на три блока, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T10:36+0300

2024-05-08T10:36+0300

2024-05-08T10:36+0300

экономика

мвф

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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Под влиянием геополитических разногласий мировая экономика разделилась на три блока, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).Как уточняется, речь идет о тех странах, которые опираются на США, Китай, а также несвязанные государства.МВФ сообщает, что такая тенденция повлекла рост количества существующих торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции. Их совокупное количество в прошлом году превысило 3 тысячи. Также, как отмечается в докладе МВФ, за период с 2017 по 2023 годы доля КНР в импорте в Соединенными Штатами уменьшилась на 8% на фоне растущих противоречий между двумя странами. По оценкам фонда, между Россией и Западом прямая торговля на фоне украинского конфликта "рухнула".

https://1prime.ru/20240508/dollar-847993742.html

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