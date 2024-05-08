https://1prime.ru/20240508/britaniya-847994202.html

"Ткнул русского медведя". Предупреждение России вызвало панику в Британии

"Ткнул русского медведя". Предупреждение России вызвало панику в Британии - 08.05.2024, ПРАЙМ

"Ткнул русского медведя". Предупреждение России вызвало панику в Британии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, дразня Россию своими словами, поступает безумно, это доказал ответ Москвы. Такое мнение выразил в эфире... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T09:32+0300

2024-05-08T09:32+0300

2024-05-08T09:32+0300

великобритания

россия

дэвид кэмерон

https://cdnn.1prime.ru/img/83271/20/832712030_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_a43beaec0cc6c3c4939a8cf46fb5fdcd.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, дразня Россию своими словами, поступает безумно, это доказал ответ Москвы. Такое мнение выразил в эфире GBNews британский политик Найджел Фарадж.По его словам, Кэмерон сообщил, что был был рад, если бы ВСУ применила британские ракеты для нападения на российские территории. "Я думал, что для нас цель этой войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне, а не в наступлении. Он (Кэмерон. — Прим.ред) ткнул русского медведя палкой", — сказал Фарадж.Политик также напомнил, что МИД России, в свою очередь, назвали возможным ответом "любые военные объекты и технику Великобритании на территории Украины и за ее пределами"."Что задумал Кэмерон? Я думаю, что это полное и абсолютное безумие!" — заключил он.

https://1prime.ru/20240508/gosduma-847992476.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, россия, дэвид кэмерон