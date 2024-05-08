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"Ткнул русского медведя". Предупреждение России вызвало панику в Британии
"Ткнул русского медведя". Предупреждение России вызвало панику в Британии - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Ткнул русского медведя". Предупреждение России вызвало панику в Британии
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, дразня Россию своими словами, поступает безумно, это доказал ответ Москвы. Такое мнение выразил в эфире... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T09:32+0300
2024-05-08T09:32+0300
2024-05-08T09:32+0300
великобритания
россия
дэвид кэмерон
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, дразня Россию своими словами, поступает безумно, это доказал ответ Москвы. Такое мнение выразил в эфире GBNews британский политик Найджел Фарадж.По его словам, Кэмерон сообщил, что был был рад, если бы ВСУ применила британские ракеты для нападения на российские территории. "Я думал, что для нас цель этой войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне, а не в наступлении. Он (Кэмерон. — Прим.ред) ткнул русского медведя палкой", — сказал Фарадж.Политик также напомнил, что МИД России, в свою очередь, назвали возможным ответом "любые военные объекты и технику Великобритании на территории Украины и за ее пределами"."Что задумал Кэмерон? Я думаю, что это полное и абсолютное безумие!" — заключил он.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, Дэвид Кэмерон
"Ткнул русского медведя". Предупреждение России вызвало панику в Британии
Фарадж: Кэмерон ведет себя безумно, провоцируя Россию своими заявлениями
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, дразня Россию своими словами, поступает безумно, это доказал ответ Москвы. Такое мнение выразил в эфире GBNews
британский политик Найджел Фарадж.
По его словам, Кэмерон сообщил, что был был рад, если бы ВСУ применила британские ракеты для нападения на российские территории.
"Я думал, что для нас цель этой войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне, а не в наступлении. Он (Кэмерон. — Прим.ред) ткнул русского медведя палкой", — сказал Фарадж.
Политик также напомнил, что МИД России, в свою очередь, назвали возможным ответом "любые военные объекты и технику Великобритании на территории Украины и за ее пределами".
"Что задумал Кэмерон? Я думаю, что это полное и абсолютное безумие!" — заключил он.
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