Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ткнул русского медведя". Предупреждение России вызвало панику в Британии - 08.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240508/britaniya-847994202.html
"Ткнул русского медведя". Предупреждение России вызвало панику в Британии
"Ткнул русского медведя". Предупреждение России вызвало панику в Британии - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Ткнул русского медведя". Предупреждение России вызвало панику в Британии
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, дразня Россию своими словами, поступает безумно, это доказал ответ Москвы. Такое мнение выразил в эфире... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T09:32+0300
2024-05-08T09:32+0300
великобритания
россия
дэвид кэмерон
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/20/832712030_0:80:3073:1808_1920x0_80_0_0_a43beaec0cc6c3c4939a8cf46fb5fdcd.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, дразня Россию своими словами, поступает безумно, это доказал ответ Москвы. Такое мнение выразил в эфире GBNews британский политик Найджел Фарадж.По его словам, Кэмерон сообщил, что был был рад, если бы ВСУ применила британские ракеты для нападения на российские территории. "Я думал, что для нас цель этой войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне, а не в наступлении. Он (Кэмерон. — Прим.ред) ткнул русского медведя палкой", — сказал Фарадж.Политик также напомнил, что МИД России, в свою очередь, назвали возможным ответом "любые военные объекты и технику Великобритании на территории Украины и за ее пределами"."Что задумал Кэмерон? Я думаю, что это полное и абсолютное безумие!" — заключил он.
https://1prime.ru/20240508/gosduma-847992476.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/20/832712030_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ffb4989cea76c703e954fcfcb3cd25c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, россия, дэвид кэмерон
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, Дэвид Кэмерон
09:32 08.05.2024
 
"Ткнул русского медведя". Предупреждение России вызвало панику в Британии

Фарадж: Кэмерон ведет себя безумно, провоцируя Россию своими заявлениями

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВеликобритания вышла из ЕС
Великобритания вышла из ЕС - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, дразня Россию своими словами, поступает безумно, это доказал ответ Москвы. Такое мнение выразил в эфире GBNews британский политик Найджел Фарадж.
По его словам, Кэмерон сообщил, что был был рад, если бы ВСУ применила британские ракеты для нападения на российские территории.
"Я думал, что для нас цель этой войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне, а не в наступлении. Он (Кэмерон. — Прим.ред) ткнул русского медведя палкой", — сказал Фарадж.
Политик также напомнил, что МИД России, в свою очередь, назвали возможным ответом "любые военные объекты и технику Великобритании на территории Украины и за ее пределами".
"Что задумал Кэмерон? Я думаю, что это полное и абсолютное безумие!" — заключил он.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
В Госдуме раскритиковали западную кампанию по дискредитации России
08:27
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯДэвид Кэмерон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала