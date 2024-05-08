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Киев получит партию боеприпасов в рамках "чешской инициативы" в июне

Киев получит партию боеприпасов в рамках "чешской инициативы" в июне - 08.05.2024, ПРАЙМ

Киев получит партию боеприпасов в рамках "чешской инициативы" в июне

Руководство Чехии рассчитывает, что Украина получит первые 180 тысяч боеприпасов в рамках так называемой "чешской инициативы" уже в июне, заявил в интервью... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T21:45+0300

2024-05-08T21:45+0300

2024-05-08T21:45+0300

вооружения

чехия

украина

вооружение

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Руководство Чехии рассчитывает, что Украина получит первые 180 тысяч боеприпасов в рамках так называемой "чешской инициативы" уже в июне, заявил в интервью немецкому порталу Tagesschau чешский президент Петр Павел. "Мы вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой исходим из того, что первые 180 тысяч боеприпасов будут поставлены в июне. Также есть уже договоры еще на пяти-шестизначное количество снарядов", — сказал Павел. В середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Павел заявил о закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины в третьих странах. Чехия уже определила полмиллиона единиц калибра 155 мм и 300 тысяч единиц калибра 122 мм, которые могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель в случае финансирования со стороны США, Германии, Швеции или других стран.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240506/oshibki-847940221.html

чехия

украина

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чехия, украина, вооружение