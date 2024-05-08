https://1prime.ru/20240508/deputat-848018118.html

Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы

Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы - 08.05.2024, ПРАЙМ

Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы

Полномочия депутата-иноагента Евгения Ступина* прекратят досрочно, соответствующее решение Московская городская дума приняла 8 мая. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T16:48+0300

2024-05-08T16:48+0300

2024-05-08T16:48+0300

мосгордума

иноагенты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848017662_0:90:2776:1652_1920x0_80_0_0_c119f22578f1919f4d3d1f8dee2f0528.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Полномочия депутата-иноагента Евгения Ступина* прекратят досрочно, соответствующее решение Московская городская дума приняла 8 мая.Отмечается, что проект соответствующего постановления внесли 27 апреля. Как пояснил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников, полномочия депутата прекращаются досрочно, если он в течение полугода отсутствовал на всех заседаниях без уважительной причины."С 27 сентября 2023 года по 17 апреля 2024 года было проведено 10 заседаний Московской городской Думы, на всех этих заседаниях коллега Ступин* отсутствовал", - добавил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://1prime.ru/20240506/gosduma-847939940.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосгордума, иноагенты