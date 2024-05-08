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Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы
Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы - 08.05.2024, ПРАЙМ
Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы
Полномочия депутата-иноагента Евгения Ступина* прекратят досрочно, соответствующее решение Московская городская дума приняла 8 мая. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T16:48+0300
2024-05-08T16:48+0300
мосгордума
иноагенты
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Полномочия депутата-иноагента Евгения Ступина* прекратят досрочно, соответствующее решение Московская городская дума приняла 8 мая.Отмечается, что проект соответствующего постановления внесли 27 апреля. Как пояснил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников, полномочия депутата прекращаются досрочно, если он в течение полугода отсутствовал на всех заседаниях без уважительной причины."С 27 сентября 2023 года по 17 апреля 2024 года было проведено 10 заседаний Московской городской Думы, на всех этих заседаниях коллега Ступин* отсутствовал", - добавил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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мосгордума, иноагенты
Мосгордума, иноагенты
16:48 08.05.2024
 
Ступина* лишили полномочий депутата Мосгордумы

Мосгордума постановила досрочно прекратить полномочия депутата-иноагента Ступина*

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкДепутат Московской городской думы Евгений Ступин*. Архивное фото
Депутат Московской городской думы Евгений Ступин*. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Полномочия депутата-иноагента Евгения Ступина* прекратят досрочно, соответствующее решение Московская городская дума приняла 8 мая.
Отмечается, что проект соответствующего постановления внесли 27 апреля. Как пояснил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников, полномочия депутата прекращаются досрочно, если он в течение полугода отсутствовал на всех заседаниях без уважительной причины.
"С 27 сентября 2023 года по 17 апреля 2024 года было проведено 10 заседаний Московской городской Думы, на всех этих заседаниях коллега Ступин* отсутствовал", - добавил он.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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