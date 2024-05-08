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Доллар доминирует в мировой торговле, заявил МВФ - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Доллар доминирует в мировой торговле, заявил МВФ
Доллар доминирует в мировой торговле, заявил МВФ - 08.05.2024, ПРАЙМ
Доллар доминирует в мировой торговле, заявил МВФ
Доллар сохраняет лидирующую позицию в мировой торговле. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T09:15+0300
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Доллар сохраняет лидирующую позицию в мировой торговле. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ)."Несмотря на возросшие геополитические риски, последние данные показывают, что доллар США остается доминирующим… на его долю приходится более 80 процентов торгового финансирования", — следует из текста документа.Согласно данным МВФ, превосходство доллара укрепляется за счет оплаты в этой валюте торговли сырьевыми товарами, несмотря на то, что многие государства намерены взять курс на снижение зависимости от доллара.Ранее американские СМИ сообщали, что Россия намерена изменить систему глобальной торговли, чтобы окончательно справиться с влиянием западных санкций, поэтому ей приходится отказываться от доллара в международных сделках.
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Экономика, США, доллар, Новости, МВФ
09:15 08.05.2024 (обновлено: 09:54 08.05.2024)
 
Доллар доминирует в мировой торговле, заявил МВФ

МВФ: доллар доминирует в мире, несмотря на попытки снизить зависимость от него

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКурсы валют
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Доллар сохраняет лидирующую позицию в мировой торговле. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
"Несмотря на возросшие геополитические риски, последние данные показывают, что доллар США остается доминирующим… на его долю приходится более 80 процентов торгового финансирования", — следует из текста документа.
Согласно данным МВФ, превосходство доллара укрепляется за счет оплаты в этой валюте торговли сырьевыми товарами, несмотря на то, что многие государства намерены взять курс на снижение зависимости от доллара.
Ранее американские СМИ сообщали, что Россия намерена изменить систему глобальной торговли, чтобы окончательно справиться с влиянием западных санкций, поэтому ей приходится отказываться от доллара в международных сделках.
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