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Белоусов раскрыл, как России обогнать Японию к 2030 году
Белоусов раскрыл, как России обогнать Японию к 2030 году - 08.05.2024, ПРАЙМ
Белоусов раскрыл, как России обогнать Японию к 2030 году
Российская экономика к 2030 году может обогнать Японию по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС), пишет РБК со ссылкой на заявление... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T14:27+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российская экономика к 2030 году может обогнать Японию по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС), пишет РБК со ссылкой на заявление исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова."Президент задал нам параметры расширения экономики предложения. Это было сформулировано в простой формуле — выйти к 2030 году на четвертое место в мире, обогнав Японию", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также добавил, что обогнать Японию получится, если рост российской экономики в ближайшие три-четыре года составит 2-2,5 процента в год, а затем ускорится до трех процентов.Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), Россия в настоящее время занимает шестое место в мировом рейтинге ВВП по ППС, но по данным Всемирного банка в 2022 году Россия занимает пятое место, опережая Германию.Разрыв между Россией и Японией по ВВП стал более значительным к концу 2023 года, почти на 0,8 процентного пункта. Власти России будут ориентироваться на данные Всемирного банка, чтобы достичь поставленной задачи по экономическому росту.
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Экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Новости
Белоусов раскрыл, как России обогнать Японию к 2030 году
РБК: Белоусов рассказал, как России обогнать Японию к 2030 году
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Российская экономика к 2030 году может обогнать Японию по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС), пишет
РБК со ссылкой на заявление исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова.
"Президент задал нам параметры расширения экономики предложения. Это было сформулировано в простой формуле — выйти к 2030 году на четвертое место в мире, обогнав Японию", — сказал он.
Он также добавил, что обогнать Японию получится, если рост российской экономики в ближайшие три-четыре года составит 2-2,5 процента в год, а затем ускорится до трех процентов.
Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), Россия в настоящее время занимает шестое место в мировом рейтинге ВВП по ППС, но по данным Всемирного банка в 2022 году Россия занимает пятое место, опережая Германию.
Разрыв между Россией и Японией по ВВП стал более значительным к концу 2023 года, почти на 0,8 процентного пункта. Власти России будут ориентироваться на данные Всемирного банка, чтобы достичь поставленной задачи по экономическому росту.
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