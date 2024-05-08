https://1prime.ru/20240508/euroclear-847992169.html

Названа сумма, которую принесли замороженные активы России в Euroclear

Названа сумма, которую принесли замороженные активы России в Euroclear - 08.05.2024, ПРАЙМ

Названа сумма, которую принесли замороженные активы России в Euroclear

Замороженные в депозитарии Euroclear активы России принесли за первый триместр 2024 года доход в 1,6 миллиарда евро, пишет бельгийское издание Echo, ссылаясь на | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T08:06+0300

2024-05-08T08:06+0300

2024-05-08T09:43+0300

экономика

санкции против рф

замороженные российские активы

ес

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Замороженные в депозитарии Euroclear активы России принесли за первый триместр 2024 года доход в 1,6 миллиарда евро, пишет бельгийское издание Echo, ссылаясь на данные этой расчетно-клиринговой системы, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Как отмечается в публикации, на счетах Euroclear заблокировано российских активов на более 200 миллиардов евро.Новая глава Euroclear Валери Урбен пояснила в интервью, что порядка 100 работников депозитария ведут дела, касающиеся управления российским активами. "Этим достаточно сложно управлять. Более ста сотрудников занимаются управлением этими активами на ежедневной основе. Нам надо постоянно реагировать на новые тексты, новые санкции и ответные российские меры", - отметила Урбен. В феврале 2024 года Совет ЕС утвердил решение, касающееся доходов, которые получены от замороженных в Евросоюзе российских активов. Было решено учитывать эти активы отдельно и хранить их на спецсчетах. При этом депозитарии не вправе использовать их по своему усмотрению. В среду, как ожидается, представители государств, входящих в ЕС, на заседании в Брюсселе начнут готовить к утверждению решение касательно использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских суверенных активов, чтобы предоставить за их счет военную помощь Киеву. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что в ЕС достигнут консенсус по вопросу использования 90% доходов от российских активов и направления их на военные нужды Украины. ЕК 12 декабря прошлого года в проекте документа по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских суверенных активов предложила на данном этапе только аккумулировать на отдельные счета в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль на активы ЦБ РФ в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам.С февраля 2022 года в странах Запада было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".

https://1prime.ru/20240503/pribyl-847888927.html

https://1prime.ru/20240503/aktivy-847882727.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, замороженные российские активы, ес, euroclear