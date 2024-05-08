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В ЕС заявили о разногласиях по вопросу признания итогов выборов в России

В ЕС заявили о разногласиях по вопросу признания итогов выборов в России - 08.05.2024, ПРАЙМ

В ЕС заявили о разногласиях по вопросу признания итогов выборов в России

Страны Евросоюза не придерживаются единой позиции по вопросу признания президентских выборов в России. Об этом рассказал официальный представитель... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T13:56+0300

2024-05-08T13:56+0300

2024-05-08T14:09+0300

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Страны Евросоюза не придерживаются единой позиции по вопросу признания президентских выборов в России. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе."Что касается вопроса признания, то у ЕС нет таких полномочий, это относится к компетенции государств-членов", - заявил политик. Кроме того, как заявил Стано, изначально европейские страны условились на "непризнании" результатов выборов в Сирии и Белоруссии, потому что позиции государств европейского блока по этим вопросам совпадали.Однако что касается России, то, как отметил европейский дипломат, ЕС не выбоработал общего мнения. Более того, говоря об участии послов некоторых стран в инаугурации президента России Владимира Путина, Стано заявил, что Брюссель не видит в этом ничего "экстраординарного", так как в данном случае речь идет о двустороних отношениях, в рамках которых страны принимают решения самостоятельно.Инаугурация президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Путин проходит через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где дает присягу. В каждом зале его приветствуют гости - депутаты, сенаторы, члены ЦИК, члены администрации президента и правительства. После присяги глава государства выступает с обращением к россиянам.

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россия, европа, ес, инаугурация, выборы президента рф