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Участников ВЭД предупредили о задержках при перечислении денег в праздники

Участников ВЭД предупредили о задержках при перечислении денег в праздники - 08.05.2024, ПРАЙМ

Участников ВЭД предупредили о задержках при перечислении денег в праздники

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ предупредила участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) о возможных задержках при перечислении денег в праздничные | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T15:31+0300

2024-05-08T15:31+0300

2024-05-08T15:31+0300

фтс россии

денежный перевод

вэд

экономика

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ предупредила участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) о возможных задержках при перечислении денег в праздничные дни, сообщается в Telergam-канале ведомства."ФТС рекомендует участникам ВЭД пополнить лицевой счет перед праздниками. В выходные и праздничные дни перечисление денежных средств кредитными организациями может проходить со значительными задержками", - говорится в сообщении."Чтобы обеспечить непрерывное совершение таможенных операций и уплату причитающихся платежей, рекомендуем заблаговременно проверить остатки денежных средств и пополнить лицевой счет на необходимую сумму", - добавили там.Отмечается, что проверить баланс можно в любое время онлайн через информационный сервис "Лицевой счет" личного кабинета участника ВЭД.

https://1prime.ru/20240506/fts-847939279.html

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