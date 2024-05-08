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Участников ВЭД предупредили о задержках при перечислении денег в праздники - 08.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Участников ВЭД предупредили о задержках при перечислении денег в праздники
Участников ВЭД предупредили о задержках при перечислении денег в праздники - 08.05.2024, ПРАЙМ
Участников ВЭД предупредили о задержках при перечислении денег в праздники
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ предупредила участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) о возможных задержках при перечислении денег в праздничные | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T15:31+0300
2024-05-08T15:31+0300
фтс россии
денежный перевод
вэд
экономика
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ предупредила участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) о возможных задержках при перечислении денег в праздничные дни, сообщается в Telergam-канале ведомства."ФТС рекомендует участникам ВЭД пополнить лицевой счет перед праздниками. В выходные и праздничные дни перечисление денежных средств кредитными организациями может проходить со значительными задержками", - говорится в сообщении."Чтобы обеспечить непрерывное совершение таможенных операций и уплату причитающихся платежей, рекомендуем заблаговременно проверить остатки денежных средств и пополнить лицевой счет на необходимую сумму", - добавили там.Отмечается, что проверить баланс можно в любое время онлайн через информационный сервис "Лицевой счет" личного кабинета участника ВЭД.
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фтс россии, денежный перевод, вэд
ФТС России, денежный перевод, ВЭД, Экономика
15:31 08.05.2024
 
Участников ВЭД предупредили о задержках при перечислении денег в праздники

ФТС предупредила участников ВЭД о возможных задержках при перечислении денег в праздники

© Unsplash/Sasun BughdaryanДеньги, калькулятор
Деньги, калькулятор
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ предупредила участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) о возможных задержках при перечислении денег в праздничные дни, сообщается в Telergam-канале ведомства.
"ФТС рекомендует участникам ВЭД пополнить лицевой счет перед праздниками. В выходные и праздничные дни перечисление денежных средств кредитными организациями может проходить со значительными задержками", - говорится в сообщении.
"Чтобы обеспечить непрерывное совершение таможенных операций и уплату причитающихся платежей, рекомендуем заблаговременно проверить остатки денежных средств и пополнить лицевой счет на необходимую сумму", - добавили там.
Отмечается, что проверить баланс можно в любое время онлайн через информационный сервис "Лицевой счет" личного кабинета участника ВЭД.
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ЭкономикаФТС Россииденежный переводВЭД
 
 
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