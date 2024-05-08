https://1prime.ru/20240508/gaz-847994556.html

Турция планирует поставлять Западу российский газ, пишет СМИ

Турция планирует поставлять Западу российский газ, пишет СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ

Турция планирует поставлять Западу российский газ, пишет СМИ

Турция рассчитывает поставлять западным странам природный газ, в том числе из России, сжижая его в своих хранилищах, сообщила газета Türkiye со ссылкой на... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T09:36+0300

2024-05-08T09:36+0300

2024-05-08T09:36+0300

энергетика

россия

турция

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газ

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АНКАРА, 8 мая – ПРАЙМ. Турция рассчитывает поставлять западным странам природный газ, в том числе из России, сжижая его в своих хранилищах, сообщила газета Türkiye со ссылкой на источники в министерстве энергетики страны. Парламент Турции 2 мая проголосовал за законопроект, регулирующий рынки сбыта природного газа. Эксперты ранее отмечали, что документ совпадает с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции. Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Турцию. "У нас есть собственный газ, который мы добываем из Черного моря. У нас есть газопроводы из Азербайджана, России и Ирана. Мы также закупаем сжиженный природный газ (СПГ - ред.) в разных странах. Часть из него, которая нам необходима, мы храним в наших хранилищах. Часть этого газа мы можем отправлять на запад по трубопроводам", - приводит издание слова источника. Собеседник издания также отметил, что "благодаря этому юридическому праву отныне Турция сможет сжижать часть газа в своих хранилищах, превращать его в СПГ и экспортировать в регионы, где нет трубопроводов". "В настоящее время у нас нет завода по сжижению природного газа. В ближайшие годы эти предприятия могут быть созданы за счет государственных или частных инвестиций. Тогда мы сможем экспортировать СПГ во все части света на судах", - приводит издание слова источника. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" - президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре прошлого года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году. Источник в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявил РИА Новости в феврале, что дорожная карта газового хаба будет обсуждаться во время планируемого визита Путина.

https://1prime.ru/20240507/gaz-847987596.html

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россия, турция, европа, газ