Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" после переезда в Санкт-Петербург продаст недвижимость в Москве - 08.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Недвижимость
https://1prime.ru/20240508/gazprom-848018522.html
"Газпром" после переезда в Санкт-Петербург продаст недвижимость в Москве
"Газпром" после переезда в Санкт-Петербург продаст недвижимость в Москве - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Газпром" после переезда в Санкт-Петербург продаст недвижимость в Москве
"Газпром" с учетом завершения переезда в Санкт-Петербург намерен продать недвижимость в Москве, включая офисы и санаторно-курортный комплекс, сообщила компания. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:00+0300
2024-05-08T17:18+0300
газпром
недвижимость
москва
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Газпром" с учетом завершения переезда в Санкт-Петербург намерен продать недвижимость в Москве, включая офисы и санаторно-курортный комплекс, сообщила компания."С учетом завершения переезда компаний группы "Газпром" в Санкт-Петербург ПАО "Газпром" сообщает о намерении реализовать комплекс недвижимого имущества в Москве", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Как уточняется, компания намерена продать офисные здания на улицах Строителей и Новочеремушкинской, нежилые помещения офисного назначения на Новоданиловской набережной и нежилые помещения на Новочеремушкинской улице. Также среди объектов - производственно-техническая база на улице Обручева, имущественный комплекс автостоянки на улице Каховка, санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель &amp; Спа" в поселении Первомайское.
https://1prime.ru/20240508/sud-847995650.html
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e077cd2ebde5a7dc624481fcb10a555.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром, москва, санкт-петербург
Газпром, Недвижимость, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17:00 08.05.2024 (обновлено: 17:18 08.05.2024)
 
"Газпром" после переезда в Санкт-Петербург продаст недвижимость в Москве

"Газпром" заявил о планах продажи недвижимости в Москве с учетом переезда в Петербург

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Газпром" с учетом завершения переезда в Санкт-Петербург намерен продать недвижимость в Москве, включая офисы и санаторно-курортный комплекс, сообщила компания.
"С учетом завершения переезда компаний группы "Газпром" в Санкт-Петербург ПАО "Газпром" сообщает о намерении реализовать комплекс недвижимого имущества в Москве", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Как уточняется, компания намерена продать офисные здания на улицах Строителей и Новочеремушкинской, нежилые помещения офисного назначения на Новоданиловской набережной и нежилые помещения на Новочеремушкинской улице. Также среди объектов - производственно-техническая база на улице Обручева, имущественный комплекс автостоянки на улице Каховка, санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское.
Судейский молоток
Суд запретил BBL Company вести спор с "Газпром экспорт" за рубежом
10:17
 
НедвижимостьГазпромМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала