https://1prime.ru/20240508/gazprom-848018522.html

"Газпром" после переезда в Санкт-Петербург продаст недвижимость в Москве

"Газпром" после переезда в Санкт-Петербург продаст недвижимость в Москве - 08.05.2024, ПРАЙМ

"Газпром" после переезда в Санкт-Петербург продаст недвижимость в Москве

"Газпром" с учетом завершения переезда в Санкт-Петербург намерен продать недвижимость в Москве, включая офисы и санаторно-курортный комплекс, сообщила компания. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T17:00+0300

2024-05-08T17:00+0300

2024-05-08T17:18+0300

газпром

недвижимость

москва

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Газпром" с учетом завершения переезда в Санкт-Петербург намерен продать недвижимость в Москве, включая офисы и санаторно-курортный комплекс, сообщила компания."С учетом завершения переезда компаний группы "Газпром" в Санкт-Петербург ПАО "Газпром" сообщает о намерении реализовать комплекс недвижимого имущества в Москве", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Как уточняется, компания намерена продать офисные здания на улицах Строителей и Новочеремушкинской, нежилые помещения офисного назначения на Новоданиловской набережной и нежилые помещения на Новочеремушкинской улице. Также среди объектов - производственно-техническая база на улице Обручева, имущественный комплекс автостоянки на улице Каховка, санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское.

https://1prime.ru/20240508/sud-847995650.html

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром, москва, санкт-петербург