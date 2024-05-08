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"Газпром" после переезда в Санкт-Петербург продаст недвижимость в Москве
"Газпром" после переезда в Санкт-Петербург продаст недвижимость в Москве - 08.05.2024, ПРАЙМ
"Газпром" после переезда в Санкт-Петербург продаст недвижимость в Москве
"Газпром" с учетом завершения переезда в Санкт-Петербург намерен продать недвижимость в Москве, включая офисы и санаторно-курортный комплекс, сообщила компания. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T17:00+0300
2024-05-08T17:00+0300
2024-05-08T17:18+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Газпром" с учетом завершения переезда в Санкт-Петербург намерен продать недвижимость в Москве, включая офисы и санаторно-курортный комплекс, сообщила компания."С учетом завершения переезда компаний группы "Газпром" в Санкт-Петербург ПАО "Газпром" сообщает о намерении реализовать комплекс недвижимого имущества в Москве", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Как уточняется, компания намерена продать офисные здания на улицах Строителей и Новочеремушкинской, нежилые помещения офисного назначения на Новоданиловской набережной и нежилые помещения на Новочеремушкинской улице. Также среди объектов - производственно-техническая база на улице Обручева, имущественный комплекс автостоянки на улице Каховка, санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское.
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Газпром, Недвижимость, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
"Газпром" после переезда в Санкт-Петербург продаст недвижимость в Москве
"Газпром" заявил о планах продажи недвижимости в Москве с учетом переезда в Петербург
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Газпром" с учетом завершения переезда в Санкт-Петербург намерен продать недвижимость в Москве, включая офисы и санаторно-курортный комплекс, сообщила компания.
"С учетом завершения переезда компаний группы "Газпром" в Санкт-Петербург ПАО "Газпром" сообщает о намерении реализовать комплекс недвижимого имущества в Москве", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Как уточняется, компания намерена продать офисные здания на улицах Строителей и Новочеремушкинской, нежилые помещения офисного назначения на Новоданиловской набережной и нежилые помещения на Новочеремушкинской улице. Также среди объектов - производственно-техническая база на улице Обручева, имущественный комплекс автостоянки на улице Каховка, санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское.
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