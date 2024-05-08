https://1prime.ru/20240508/gref-847991199.html

Греф заявил, что Сбербанк планирует работать в новых регионах России

Греф заявил, что Сбербанк планирует работать в новых регионах России - 08.05.2024, ПРАЙМ

Греф заявил, что Сбербанк планирует работать в новых регионах России

Сбербанк намерен работать в новых российских регионах, в том числе открывать там отделения, сообщил РИА Новости глава банка Герман Греф. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T05:41+0300

2024-05-08T05:41+0300

2024-05-08T05:41+0300

экономика

сбербанк

герман греф

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/08/842200897_0:54:3271:1894_1920x0_80_0_0_53685719eb1513d5075f6ed6ef507c48.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Сбербанк намерен работать в новых российских регионах, в том числе открывать там отделения, сообщил РИА Новости глава банка Герман Греф. "Мы уже там", - заявил он в ответ на вопрос, планирует ли банк выходить в новые регионы. Отвечая на вопрос, будут ли в новых регионах открываться отделения, он подчеркнул: "Будут, да". Греф добавил, что "в части – есть, в части – появятся". Президент России Владимир Путин зимой обратился к крупным финансовым учреждениям и призвал заходить их в новые регионы. Сейчас единственным системно значимым банком, работающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, является Промсвязьбанк (ПСБ). В марте 2022 года Путин призывал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не опасаясь санкций, наложенных иностранными государствами. Первым из крупнейших банков, который вышел на рынок полуострова, также был ПСБ. Сбербанк стал работать в Крыму в начале 2023 года. В конце февраля стало известно, что "Тинькофф" станет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым. Ключевым банком в регионе является РНКБ, весной 2023 года вошедший в группу ВТБ.

https://1prime.ru/20240506/sanktsii-847950372.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, герман греф