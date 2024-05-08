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Греф заявил, что Сбербанк планирует работать в новых регионах России - 08.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Греф заявил, что Сбербанк планирует работать в новых регионах России
Греф заявил, что Сбербанк планирует работать в новых регионах России - 08.05.2024, ПРАЙМ
Греф заявил, что Сбербанк планирует работать в новых регионах России
Сбербанк намерен работать в новых российских регионах, в том числе открывать там отделения, сообщил РИА Новости глава банка Герман Греф. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T05:41+0300
2024-05-08T05:41+0300
экономика
сбербанк
герман греф
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Сбербанк намерен работать в новых российских регионах, в том числе открывать там отделения, сообщил РИА Новости глава банка Герман Греф. "Мы уже там", - заявил он в ответ на вопрос, планирует ли банк выходить в новые регионы. Отвечая на вопрос, будут ли в новых регионах открываться отделения, он подчеркнул: "Будут, да". Греф добавил, что "в части – есть, в части – появятся". Президент России Владимир Путин зимой обратился к крупным финансовым учреждениям и призвал заходить их в новые регионы. Сейчас единственным системно значимым банком, работающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, является Промсвязьбанк (ПСБ). В марте 2022 года Путин призывал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не опасаясь санкций, наложенных иностранными государствами. Первым из крупнейших банков, который вышел на рынок полуострова, также был ПСБ. Сбербанк стал работать в Крыму в начале 2023 года. В конце февраля стало известно, что "Тинькофф" станет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым. Ключевым банком в регионе является РНКБ, весной 2023 года вошедший в группу ВТБ.
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сбербанк, герман греф
Экономика, Сбербанк, Герман Греф
05:41 08.05.2024
 
Греф заявил, что Сбербанк планирует работать в новых регионах России

Греф: Сбербанк намерен работать в новых российских регионах

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Сбербанк намерен работать в новых российских регионах, в том числе открывать там отделения, сообщил РИА Новости глава банка Герман Греф.
"Мы уже там", - заявил он в ответ на вопрос, планирует ли банк выходить в новые регионы.
Отвечая на вопрос, будут ли в новых регионах открываться отделения, он подчеркнул: "Будут, да". Греф добавил, что "в части – есть, в части – появятся".
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США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка
6 мая, 17:19
Президент России Владимир Путин зимой обратился к крупным финансовым учреждениям и призвал заходить их в новые регионы. Сейчас единственным системно значимым банком, работающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, является Промсвязьбанк (ПСБ).
В марте 2022 года Путин призывал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не опасаясь санкций, наложенных иностранными государствами. Первым из крупнейших банков, который вышел на рынок полуострова, также был ПСБ. Сбербанк стал работать в Крыму в начале 2023 года. В конце февраля стало известно, что "Тинькофф" станет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым. Ключевым банком в регионе является РНКБ, весной 2023 года вошедший в группу ВТБ.
 
ЭкономикаСбербанкГерман Греф
 
 
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