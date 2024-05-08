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Российский трубопроводный газ пришел на замену СПГ в Греции

Российский трубопроводный газ пришел на замену СПГ в Греции - 08.05.2024, ПРАЙМ

Российский трубопроводный газ пришел на замену СПГ в Греции

Российский трубопроводный газ и низкий спрос на природный газ приводят к отмене заказов в Греции на сжиженный природный газ, терминал в Ревитусе, через который... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T14:21+0300

2024-05-08T14:21+0300

2024-05-08T14:21+0300

энергетика

россия

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газ

спг

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АФИНЫ, 8 мая – ПРАЙМ. Российский трубопроводный газ и низкий спрос на природный газ приводят к отмене заказов в Греции на сжиженный природный газ, терминал в Ревитусе, через который Греция получает СПГ, стал временно "бесполезным", пишет греческое деловое издание "Нафтемпорики". "Российский газ и низкий спрос на природный газ приводят к отмене заказов в программе разгрузки. В мае на терминале Ревитуса ожидается картина, схожая с предыдущими месяцами: по сравнению с первоначальным графиком на разгрузку поступит меньше грузов. По словам источников "Нафтемпорики", у оператора (национальной газотранспортной системы DESFA), первоначальная программа месяца на три груза в итоге завершится двумя выгрузками, вероятно, компаниями (производства электроэнергии – ред.) PPC и Elpedison", - пишет издание. График выгрузки СПГ на май предусматривает один груз для компании Mytilineos объемом 2 954 кубических метра и два груза для PPC и Elpedison, по 73 855 кубических метра для каждой. "Показательно, что в апреле впервые за последние пять лет не было ни одной выгрузки", — пишет издание. Оно отмечает, что снижение спроса на газ как на внутреннем рынке, так и на соседних балканских рынках в текущий период в сочетании с увеличением импорта российского трубопроводного газа через пункт входа Сидирокастро привело к тому, что инфраструктура Ревитусы стала частично "бесполезной". "Например, в феврале было отменено два груза при первоначальном плане в пять грузов, в марте также было отменено два груза при первоначальном плане в четыре груза. По данным DESFA, из первоначально запланированных объемов в 13 миллионов мегаватт-часов на Ревитусе в первом квартале было выгружено 6,7 миллиона мегаватт-часов, а в апреле счетчик обнулился", — пишет "Нафтемпорики". Газета напоминает, что импорт СПГ на терминале Ревитуса в первом квартале 2024 года снизился на 27,1% и составил 6,93 ТВт.ч. Напротив, в пункте входа Сидирокастро зафиксирован резкий рост на 113,86%, через него осуществлялось 43,8% импорта.Газета отмечает, что за первые три месяца года общий объем экспорта газа из греческой системы сократился на 94,89%, до 0,29 ТВт.ч с 5,68 ТВт.ч годом ранее. По ее словам, Болгария сейчас закупает газ у турецкой компании Botas по значительно более низкой цене, чем СПГ, и сжиженный газ становится неконкурентоспособным. Болгария в 2022 году отказалась оплачивать российский газ в рублях, в итоге она закупает его в Греции. По данным премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, СПГ со станции "Ревитуса" покрывал 80% суточного спроса "дружественной страны"."Болгария заключила 13-летнее соглашение о поставках природного газа с турецкой компанией Botas, через которую в соседнюю страну поставляется и российский газ по цене ниже, чем грузы СПГ, в результате чего последние становятся неконкурентоспособными при ограниченном спросе", — пишет "Нафтемпорики". ЕС с октября прошлого года проводил расследование, чтобы выяснить, не выступает ли "Булгаргаз" посредником при поставках российского газа через Турцию. В статье говорится, что соглашение находится в процессе пересмотра. Якобы оно нанесло огромный финансовый ущерб "Булгаргазу", который теперь близок к банкротству.

https://1prime.ru/20240506/gaz-847940411.html

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россия, греция, газ, спг