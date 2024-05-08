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Российские банки нарастили выдачу льготной ипотеки на 8,4 процента

Российские банки нарастили выдачу льготной ипотеки на 8,4 процента - 08.05.2024, ПРАЙМ

Российские банки нарастили выдачу льготной ипотеки на 8,4 процента

Выдача ипотеки с господдержкой в России в апреле увеличилась на 8,4% по сравнению с мартом - до 355 миллиардов рублей, говорится в сообщении Банка России. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T17:11+0300

2024-05-08T17:11+0300

2024-05-08T17:11+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Выдача ипотеки с господдержкой в России в апреле увеличилась на 8,4% по сравнению с мартом - до 355 миллиардов рублей, говорится в сообщении Банка России. "По оперативным данным АО "Дом.РФ", по программам господдержки в апреле предоставлено ИЖК (ипотечного жилищного кредитования) на сумму около 355 миллиардов рублей, что превышает показатель марта на 8,4%", - сказано в материалах. Ранее ЦБ ожидал, что выдача ипотеки с господдержкой в России в апреле будет на уровне марта и превысит 320 миллиардов рублей. По данным ЦБ, в марте банки выдали 327,7 миллиарда рублей льготной ипотеки, которая заняла 73,4% в общем объеме.

https://1prime.ru/20240507/ipoteka-847972432.html

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