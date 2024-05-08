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Шеф Пентагона подтвердил паузу в поставках оружия Израилю

Шеф Пентагона подтвердил паузу в поставках оружия Израилю - 08.05.2024, ПРАЙМ

Шеф Пентагона подтвердил паузу в поставках оружия Израилю

Министр обороны США Ллойд Остин в среду подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T18:06+0300

2024-05-08T18:06+0300

2024-05-08T18:20+0300

политика

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пентагон

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ВАШИНГТОН, 8 мая — ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин в среду подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. "Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу", — сообщил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США. Остин уточнил, что речь идет об одной партии оружия и американские власти в настоящее время проводят оценку предоставляемой Израилю военной помощи.Ранее Washington Post со ссылкой на анонимного источника в администрации Байдена писала, что задержанная партия оружия включает 1800 2000-фунтовых бомб и 1700 500-фунтовых бомб, что ощутимо ударит по Израилю.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.Ранее ХАМАС и Израиль заключили временное перемирие для гуманитарных поставок в анклав. Стороны также договорились обменять пленных: израильских и палестинских женщин и детей до 19 лет. ХАМАС позднее заявлял, что готов освободить израильских мужчин.

https://1prime.ru/20240505/peremirie-847924867.html

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израиль, сша, пентагон, ллойд остин