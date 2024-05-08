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Кадыров обсудил с Мантуровым развитие промышленной отрасли в Чечне - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Кадыров обсудил с Мантуровым развитие промышленной отрасли в Чечне
Кадыров обсудил с Мантуровым развитие промышленной отрасли в Чечне - 08.05.2024, ПРАЙМ
Кадыров обсудил с Мантуровым развитие промышленной отрасли в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что обсудил с и.о. заместителя председателя правительства РФ — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T13:56+0300
2024-05-08T14:07+0300
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ГРОЗНЫЙ, 8 мая - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что обсудил с и.о. заместителя председателя правительства РФ — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым вопросы развития промышленной отрасли в республике. "В Москве у меня состоялась встреча с дорогим братом, исполняющим обязанности заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Обсудили ряд актуальных вопросов, направленных на повышение уровня развития промышленной отрасли в Чеченской Республике. Отметили основные направления, на которые следует обратить внимание в первую очередь", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава республики отметил, что считает Мантурова одним из "самых ярких и востребованных политиков, профессионалов своего дела", благодаря которому промышленная отрасль страны, несмотря на сложную ситуацию, стабильно развивается и закрывает основные потребности экономики. "Я всегда с удовольствием встречаюсь с Денисом Валентиновичем. Наши обсуждения всегда проходят в исключительно положительном ключе. Его внимание и поддержка региону ощутимы и являются хорошим стимулом для поступательного развития промышленности ЧР. Денис Мантуров дал высокую оценку работе нашей команды по реализации важных проектов в области промышленности. Я уверен, что результаты нашей совместной работы положительно повлияют на общее социально-экономическое развитие Чеченской Республики", - добавил он. Ранее Кадыров сообщал о встрече в ходе командировки в Москву с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно, с которым обсудили ряд актуальных вопросов и текущее состояние дел в Чечне. ⠀
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чечня, новости, рамзан кадыров, минпромторг
ЧЕЧНЯ, Новости, Рамзан Кадыров, Минпромторг
13:56 08.05.2024 (обновлено: 14:07 08.05.2024)
 
Кадыров обсудил с Мантуровым развитие промышленной отрасли в Чечне

Кадыров сообщил, что обсудил с Мантуровым развитие промышленной отрасли в Чечне

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк#Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
#Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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ГРОЗНЫЙ, 8 мая - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что обсудил с и.о. заместителя председателя правительства РФ — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым вопросы развития промышленной отрасли в республике.
"В Москве у меня состоялась встреча с дорогим братом, исполняющим обязанности заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Обсудили ряд актуальных вопросов, направленных на повышение уровня развития промышленной отрасли в Чеченской Республике. Отметили основные направления, на которые следует обратить внимание в первую очередь", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава республики отметил, что считает Мантурова одним из "самых ярких и востребованных политиков, профессионалов своего дела", благодаря которому промышленная отрасль страны, несмотря на сложную ситуацию, стабильно развивается и закрывает основные потребности экономики.
"Я всегда с удовольствием встречаюсь с Денисом Валентиновичем. Наши обсуждения всегда проходят в исключительно положительном ключе. Его внимание и поддержка региону ощутимы и являются хорошим стимулом для поступательного развития промышленности ЧР. Денис Мантуров дал высокую оценку работе нашей команды по реализации важных проектов в области промышленности. Я уверен, что результаты нашей совместной работы положительно повлияют на общее социально-экономическое развитие Чеченской Республики", - добавил он.
Ранее Кадыров сообщал о встрече в ходе командировки в Москву с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно, с которым обсудили ряд актуальных вопросов и текущее состояние дел в Чечне.
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