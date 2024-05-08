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Китай резко поднял стоимость поставок в Россию и Белоруссию, пишет СМИ

Китай резко поднял стоимость поставок в Россию и Белоруссию, пишет СМИ - 08.05.2024, ПРАЙМ

Китай резко поднял стоимость поставок в Россию и Белоруссию, пишет СМИ

В Китае резко выросли ставки фрахта на прямые железнодорожные перевозки в Россию и Белоруссию, пишет логистический портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T12:51+0300

2024-05-08T12:51+0300

2024-05-08T13:02+0300

экономика

китай

россия

белоруссия

железная дорога

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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. В Китае резко выросли ставки фрахта на прямые железнодорожные перевозки в Россию и Белоруссию, пишет логистический портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на информацию от экспедиционных компаний.Тарифы были подняты в понедельник, 6 мая. Цены в зависимости от станции отправления в среднем увеличились на 500-800 долларов и более.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПовышение тарифов портал связывает с уменьшением числа свободных контейнеров в КНР, а также с большими "пробками", которые образовались на границе.В то же время возросли ставки морских фрахтов из Китая. В зависимости от порта отправления рост составил от 800-1000 до 1300-1500 долларов.Большинство свободных мест на судах в мае уже занято. Сейчас морские перевозчики предлагают свободные места на судах только на конец мая и начало июня.Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия в прошлом году установила рекордные значения взаимной торговли с многими дружественными странами, в том числе с Китаем. По его словам, власти продолжат развивать транспортно-логистические коридоры для развития торговли и снижения издержек логистики.

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китай

белоруссия

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китай, россия, белоруссия, железная дорога