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Китай выступил против отзыва США лицензий на поставки чипов Huawei

Китай выступил против отзыва США лицензий на поставки чипов Huawei - 08.05.2024, ПРАЙМ

Китай выступил против отзыва США лицензий на поставки чипов Huawei

Китай решительно выступает против отзыва США экспортных лицензий ряда компаний для поставок полупроводников Huawei, это типичный пример экономического... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T16:12+0300

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ПЕКИН, 8 мая – ПРАЙМ. Китай решительно выступает против отзыва США экспортных лицензий ряда компаний для поставок полупроводников Huawei, это типичный пример экономического принуждения, заявило в среду министерство коммерции КНР. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена отозвала экспортные лицензии, позволяющие американским компаниям-разработчикам чипов Intel и Qualcomm поставлять полупроводники китайской компании Huawei Technologies. Министерство торговли США подтвердило Financial Times, что оно отозвало некоторые лицензии на экспорт для Huawei, но не назвало, "какие американские компании это затронет". Неназванный источник добавил, что ведомство проинформировало соответствующие компании о решении по лицензиям. "Китай обратил внимание на соответствующие сообщения в СМИ. США обобщают концепцию национальной безопасности, политизируют торгово-экономические вопросы, злоупотребляют мерами экспортного контроля, они неоднократно вводили необоснованные санкции и меры подавления против конкретных китайских компаний. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что США ограничивают экспорт в Китай сугубо гражданских потребительских чипов и прекращают их поставки конкретным китайским предприятиям, "это типичный образец экономического принуждения, которое не только нарушает правила ВТО, но и наносит серьезный ущерб интересам американских компаний". В министерстве коммерции Китая указали, что действия США серьезно нарушают их обязательства "не стремиться к разрыву связей с Китаем" и "не препятствовать развитию Китая". "Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", – добавили в ведомстве. Ранее РИА Новости на основании данных американской статслужбы подсчитало, что США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза - до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.

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