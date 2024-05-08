Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катастрофа для Запада. В США предупредили о надвигающейся угрозе - 08.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240508/konflikt-847995368.html
Катастрофа для Запада. В США предупредили о надвигающейся угрозе
Катастрофа для Запада. В США предупредили о надвигающейся угрозе - 08.05.2024, ПРАЙМ
Катастрофа для Запада. В США предупредили о надвигающейся угрозе
Еще один конфликт, подобный украинскому, станет катастрофой для производственных баз Соединенных Штатов и европейских союзников. Такое мнение в статье для... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T10:04+0300
2024-05-08T10:17+0300
политика
россия
украина
запад
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/71/836687121_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0892492459dd9719c4352016b4fc70c3.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Еще один конфликт, подобный украинскому, станет катастрофой для производственных баз Соединенных Штатов и европейских союзников. Такое мнение в статье для издания Politico выразил экс-помощник госсекретаря США Марк Киммитт."Мы теперь знаем, что военная производственная база США и... европейских союзников слишком мала, чтобы поддерживать даже традиционную войну средних масштабов, как на Украине. Вторая война будет катастрофической", — написал он.Киммитт отметил, что помощь, которую США и их союзники оказывают Украине, недостаточна. Он также выразил инициативу позволить Украине использовать предоставленное оружие в полной мере, а также усилить поставки оружия и боеприпасов из военных запасов Запада.Россия возражает против поставок оружия на Украину, считая, что это затрудняет урегулирование конфликта и вовлекает в него страны НАТО. В Кремел в сою очередь отмечали, что поставки вооружений не способствуют переговорам и будут иметь исключительно негативный эффект.
https://1prime.ru/20240508/spetsoperatsiya-na-ukraine-847993618.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/71/836687121_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7f96db427cd3f81fe3c53349279daf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, запад, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Новости
10:04 08.05.2024 (обновлено: 10:17 08.05.2024)
 
Катастрофа для Запада. В США предупредили о надвигающейся угрозе

Киммитт: еще один конфликт, подобный украинскому, станет катастрофой для Запада

© РИА Новости . Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США перед Монументом Вашингтону
Флаги США перед Монументом Вашингтону - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Еще один конфликт, подобный украинскому, станет катастрофой для производственных баз Соединенных Штатов и европейских союзников. Такое мнение в статье для издания Politico выразил экс-помощник госсекретаря США Марк Киммитт.
"Мы теперь знаем, что военная производственная база США и... европейских союзников слишком мала, чтобы поддерживать даже традиционную войну средних масштабов, как на Украине. Вторая война будет катастрофической", — написал он.
Киммитт отметил, что помощь, которую США и их союзники оказывают Украине, недостаточна. Он также выразил инициативу позволить Украине использовать предоставленное оружие в полной мере, а также усилить поставки оружия и боеприпасов из военных запасов Запада.
Россия возражает против поставок оружия на Украину, считая, что это затрудняет урегулирование конфликта и вовлекает в него страны НАТО. В Кремел в сою очередь отмечали, что поставки вооружений не способствуют переговорам и будут иметь исключительно негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
09:14
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАЗАПАДНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала