https://1prime.ru/20240508/konflikt-847995368.html
Катастрофа для Запада. В США предупредили о надвигающейся угрозе
Катастрофа для Запада. В США предупредили о надвигающейся угрозе - 08.05.2024, ПРАЙМ
Катастрофа для Запада. В США предупредили о надвигающейся угрозе
Еще один конфликт, подобный украинскому, станет катастрофой для производственных баз Соединенных Штатов и европейских союзников. Такое мнение в статье для... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T10:04+0300
2024-05-08T10:04+0300
2024-05-08T10:17+0300
политика
россия
украина
запад
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/71/836687121_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0892492459dd9719c4352016b4fc70c3.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Еще один конфликт, подобный украинскому, станет катастрофой для производственных баз Соединенных Штатов и европейских союзников. Такое мнение в статье для издания Politico выразил экс-помощник госсекретаря США Марк Киммитт."Мы теперь знаем, что военная производственная база США и... европейских союзников слишком мала, чтобы поддерживать даже традиционную войну средних масштабов, как на Украине. Вторая война будет катастрофической", — написал он.Киммитт отметил, что помощь, которую США и их союзники оказывают Украине, недостаточна. Он также выразил инициативу позволить Украине использовать предоставленное оружие в полной мере, а также усилить поставки оружия и боеприпасов из военных запасов Запада.Россия возражает против поставок оружия на Украину, считая, что это затрудняет урегулирование конфликта и вовлекает в него страны НАТО. В Кремел в сою очередь отмечали, что поставки вооружений не способствуют переговорам и будут иметь исключительно негативный эффект.
https://1prime.ru/20240508/spetsoperatsiya-na-ukraine-847993618.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/71/836687121_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7f96db427cd3f81fe3c53349279daf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запад, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Новости
Катастрофа для Запада. В США предупредили о надвигающейся угрозе
Киммитт: еще один конфликт, подобный украинскому, станет катастрофой для Запада
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Еще один конфликт, подобный украинскому, станет катастрофой для производственных баз Соединенных Штатов и европейских союзников. Такое мнение в статье для издания Politico выразил
экс-помощник госсекретаря США Марк Киммитт.
"Мы теперь знаем, что военная производственная база США и... европейских союзников слишком мала, чтобы поддерживать даже традиционную войну средних масштабов, как на Украине. Вторая война будет катастрофической", — написал он.
Киммитт отметил, что помощь, которую США и их союзники оказывают Украине, недостаточна. Он также выразил инициативу позволить Украине использовать предоставленное оружие в полной мере, а также усилить поставки оружия и боеприпасов из военных запасов Запада.
Россия возражает против поставок оружия на Украину, считая, что это затрудняет урегулирование конфликта и вовлекает в него страны НАТО. В Кремел в сою очередь отмечали, что поставки вооружений не способствуют переговорам и будут иметь исключительно негативный эффект.
"Прямо в Киев". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО