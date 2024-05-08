https://1prime.ru/20240508/konflikt-847995368.html

Катастрофа для Запада. В США предупредили о надвигающейся угрозе

Катастрофа для Запада. В США предупредили о надвигающейся угрозе - 08.05.2024, ПРАЙМ

Катастрофа для Запада. В США предупредили о надвигающейся угрозе

Еще один конфликт, подобный украинскому, станет катастрофой для производственных баз Соединенных Штатов и европейских союзников. Такое мнение в статье для... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T10:04+0300

2024-05-08T10:04+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Еще один конфликт, подобный украинскому, станет катастрофой для производственных баз Соединенных Штатов и европейских союзников. Такое мнение в статье для издания Politico выразил экс-помощник госсекретаря США Марк Киммитт."Мы теперь знаем, что военная производственная база США и... европейских союзников слишком мала, чтобы поддерживать даже традиционную войну средних масштабов, как на Украине. Вторая война будет катастрофической", — написал он.Киммитт отметил, что помощь, которую США и их союзники оказывают Украине, недостаточна. Он также выразил инициативу позволить Украине использовать предоставленное оружие в полной мере, а также усилить поставки оружия и боеприпасов из военных запасов Запада.Россия возражает против поставок оружия на Украину, считая, что это затрудняет урегулирование конфликта и вовлекает в него страны НАТО. В Кремел в сою очередь отмечали, что поставки вооружений не способствуют переговорам и будут иметь исключительно негативный эффект.

https://1prime.ru/20240508/spetsoperatsiya-na-ukraine-847993618.html

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