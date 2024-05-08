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Россия создаст ядерную установку для лунной станции, заявил Борисов - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Россия создаст ядерную установку для лунной станции, заявил Борисов
Россия создаст ядерную установку для лунной станции, заявил Борисов - 08.05.2024, ПРАЙМ
Россия создаст ядерную установку для лунной станции, заявил Борисов
Россия приступила к разработке ядерной энергетической установки для российско-китайской лунной станции, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:21+0300
2024-05-08T11:21+0300
космос
луна
китай
россия
юрий борисов
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия приступила к разработке ядерной энергетической установки для российско-китайской лунной станции, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Агенство РИА Новости задало гендиректору госкорпорации вопрос о создании установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах."Началось". - ответил Борисов.Россия и Китай являются давними партнерами в космической области. Стороны подписывали ряд документов по созданию и обмену опытом в области космических технологий, освоения космического пространства, а также совместно отстаивают позиции по сохранению космоса свободным от любых видов вооружений.В 2021 году Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Соответствующий договор стороны заключили в декабре 2022 года.
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космос, луна, китай, россия, юрий борисов, роскосмос
космос, Луна, КИТАЙ, РОССИЯ, Юрий Борисов, Роскосмос
11:21 08.05.2024
 
Россия создаст ядерную установку для лунной станции, заявил Борисов

Борисов: началась разработка ядерной энергоустановки для лунной станции России и КНР

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия приступила к разработке ядерной энергетической установки для российско-китайской лунной станции, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Агенство РИА Новости задало гендиректору госкорпорации вопрос о создании установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах.
"Началось". - ответил Борисов.
Россия и Китай являются давними партнерами в космической области. Стороны подписывали ряд документов по созданию и обмену опытом в области космических технологий, освоения космического пространства, а также совместно отстаивают позиции по сохранению космоса свободным от любых видов вооружений.
В 2021 году Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Соответствующий договор стороны заключили в декабре 2022 года.
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космосЛунаКИТАЙРОССИЯЮрий БорисовРоскосмос
 
 
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