https://1prime.ru/20240508/kosmos-847997854.html

Россия создаст ядерную установку для лунной станции, заявил Борисов

Россия создаст ядерную установку для лунной станции, заявил Борисов - 08.05.2024, ПРАЙМ

Россия создаст ядерную установку для лунной станции, заявил Борисов

Россия приступила к разработке ядерной энергетической установки для российско-китайской лунной станции, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T11:21+0300

2024-05-08T11:21+0300

2024-05-08T11:21+0300

космос

луна

китай

россия

юрий борисов

роскосмос

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия приступила к разработке ядерной энергетической установки для российско-китайской лунной станции, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Агенство РИА Новости задало гендиректору госкорпорации вопрос о создании установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах."Началось". - ответил Борисов.Россия и Китай являются давними партнерами в космической области. Стороны подписывали ряд документов по созданию и обмену опытом в области космических технологий, освоения космического пространства, а также совместно отстаивают позиции по сохранению космоса свободным от любых видов вооружений.В 2021 году Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Соответствующий договор стороны заключили в декабре 2022 года.

https://1prime.ru/20240506/kosmos-847951982.html

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космос, луна, китай, россия, юрий борисов, роскосмос