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Задержанному в Приморье американцу предъявлено обвинение - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Задержанному в Приморье американцу предъявлено обвинение
Задержанному в Приморье американцу предъявлено обвинение - 08.05.2024, ПРАЙМ
Задержанному в Приморье американцу предъявлено обвинение
Cолдату армии США Гордону Блэку, которого заключили под стражу во Владивостоке, предъявили обвинение в совершении кражи с крупным ущербом, сообщает пресс-служба | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T07:47+0300
2024-05-08T07:47+0300
криминал
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – ПРАЙМ. Cолдату армии США Гордону Блэку, которого заключили под стражу во Владивостоке, предъявили обвинение в совершении кражи с крупным ущербом, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Владивостока. В отношении американца 3 мая была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Гражданин США, как отмечает суд, обвиняется "в совершении тайного хищения имущества гражданки Т., с причинением последней значительного ущерба".Пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева сообщила РИА Новости, что Гордон Блэк еще не обжаловал решение о мере пресечения. В полиции заявили, что американца подозревают в краже. Потерпевшей является девушка, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Южной Корее, где проходил военную службу. Его задержали в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в правоохранительные органы заявила 32-летняя жительница Владивостока. Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Корее и отправился в Россию по собственной инициативе.
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криминал, сша
Криминал, США
07:47 08.05.2024
 
Задержанному в Приморье американцу предъявлено обвинение

Задержанному во Владивостоке американцу предъявлено обвинение в краже с крупным ущербом

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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – ПРАЙМ. Cолдату армии США Гордону Блэку, которого заключили под стражу во Владивостоке, предъявили обвинение в совершении кражи с крупным ущербом, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Владивостока.
В отношении американца 3 мая была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Гражданин США, как отмечает суд, обвиняется "в совершении тайного хищения имущества гражданки Т., с причинением последней значительного ущерба".
Пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева сообщила РИА Новости, что Гордон Блэк еще не обжаловал решение о мере пресечения.
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Суд во Владивостоке арестовал американского солдата за кражу
Вчера, 08:00
В полиции заявили, что американца подозревают в краже. Потерпевшей является девушка, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Южной Корее, где проходил военную службу. Его задержали в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в правоохранительные органы заявила 32-летняя жительница Владивостока.
Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Корее и отправился в Россию по собственной инициативе.
 
КриминалСША
 
 
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