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Посол ЕС в Молдавии сравнил себя с Гринчем из-за "кражи" Дня Победы

Посол ЕС в Молдавии сравнил себя с Гринчем из-за "кражи" Дня Победы - 08.05.2024, ПРАЙМ

Посол ЕС в Молдавии сравнил себя с Гринчем из-за "кражи" Дня Победы

Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс выразил свою обиду из-за обвинений в "краже" Дня Победы в связи с празднованием Дня Европы в Кишиневе 9 мая. Об этом он заявил в | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T11:15+0300

2024-05-08T11:15+0300

2024-05-08T11:15+0300

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КИШИНЕВ, 8 мая - ПРАЙМ. Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс выразил свою обиду из-за обвинений в "краже" Дня Победы в связи с празднованием Дня Европы в Кишиневе 9 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала TV8."В последние дни я немного почувствовал себя Гринчем, который украл Рождество. Потому что читаю некоторые Telegram-каналы, и там пишут, что посол Мажейкс украл День Победы", — сказал он.По словам Мажейкса, для Европейского союза День Европы и память о жертвах Второй мировой войны - события, которые вполне совместимы. Он выразил уверенность в том, что и те, кто хочет отдать дань памяти, и те, кто празднует День Европы, стремятся к миру.Ранее миссия ЕС в Молдавии попросила разрешения на проведение празднования Дня Европы 9 мая на центральной площади Кишинева. Президент Молдовы Майя Санду призвала жителей страны присоединиться к этому празднику.Одновременно с этим, координационный комитет "Победа" объявил о проведении традиционного Марша Победы 9 мая. Эту инициативу поддержали представители Социалистической партии.

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