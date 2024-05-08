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Посол ЕС в Молдавии сравнил себя с Гринчем из-за "кражи" Дня Победы
Посол ЕС в Молдавии сравнил себя с Гринчем из-за "кражи" Дня Победы - 08.05.2024, ПРАЙМ
Посол ЕС в Молдавии сравнил себя с Гринчем из-за "кражи" Дня Победы
Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс выразил свою обиду из-за обвинений в "краже" Дня Победы в связи с празднованием Дня Европы в Кишиневе 9 мая. Об этом он заявил в | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:15+0300
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2024-05-08T11:15+0300
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КИШИНЕВ, 8 мая - ПРАЙМ. Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс выразил свою обиду из-за обвинений в "краже" Дня Победы в связи с празднованием Дня Европы в Кишиневе 9 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала TV8."В последние дни я немного почувствовал себя Гринчем, который украл Рождество. Потому что читаю некоторые Telegram-каналы, и там пишут, что посол Мажейкс украл День Победы", — сказал он.По словам Мажейкса, для Европейского союза День Европы и память о жертвах Второй мировой войны - события, которые вполне совместимы. Он выразил уверенность в том, что и те, кто хочет отдать дань памяти, и те, кто празднует День Европы, стремятся к миру.Ранее миссия ЕС в Молдавии попросила разрешения на проведение празднования Дня Европы 9 мая на центральной площади Кишинева. Президент Молдовы Майя Санду призвала жителей страны присоединиться к этому празднику.Одновременно с этим, координационный комитет "Победа" объявил о проведении традиционного Марша Победы 9 мая. Эту инициативу поддержали представители Социалистической партии.
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Политика, МОЛДАВИЯ, ЕС, Новости
Посол ЕС в Молдавии сравнил себя с Гринчем из-за "кражи" Дня Победы
Мажейкс: я почувствовал себя Гринчем из-за обвинений в "краже" Дня Победы
КИШИНЕВ, 8 мая - ПРАЙМ. Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс выразил свою обиду из-за обвинений в "краже" Дня Победы в связи с празднованием Дня Европы в Кишиневе 9 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала TV8.
"В последние дни я немного почувствовал себя Гринчем, который украл Рождество. Потому что читаю некоторые Telegram-каналы, и там пишут, что посол Мажейкс украл День Победы", — сказал он.
По словам Мажейкса, для Европейского союза День Европы и память о жертвах Второй мировой войны - события, которые вполне совместимы. Он выразил уверенность в том, что и те, кто хочет отдать дань памяти, и те, кто празднует День Европы, стремятся к миру.
Ранее миссия ЕС в Молдавии попросила разрешения на проведение празднования Дня Европы 9 мая на центральной площади Кишинева. Президент Молдовы Майя Санду призвала жителей страны присоединиться к этому празднику.
Одновременно с этим, координационный комитет "Победа" объявил о проведении традиционного Марша Победы 9 мая. Эту инициативу поддержали представители Социалистической партии.
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