Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол ЕС в Молдавии сравнил себя с Гринчем из-за "кражи" Дня Победы - 08.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240508/krazha-847997536.html
Посол ЕС в Молдавии сравнил себя с Гринчем из-за "кражи" Дня Победы
Посол ЕС в Молдавии сравнил себя с Гринчем из-за "кражи" Дня Победы - 08.05.2024, ПРАЙМ
Посол ЕС в Молдавии сравнил себя с Гринчем из-за "кражи" Дня Победы
Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс выразил свою обиду из-за обвинений в "краже" Дня Победы в связи с празднованием Дня Европы в Кишиневе 9 мая. Об этом он заявил в | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:15+0300
2024-05-08T11:15+0300
политика
молдавия
ес
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg
КИШИНЕВ, 8 мая - ПРАЙМ. Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс выразил свою обиду из-за обвинений в "краже" Дня Победы в связи с празднованием Дня Европы в Кишиневе 9 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала TV8."В последние дни я немного почувствовал себя Гринчем, который украл Рождество. Потому что читаю некоторые Telegram-каналы, и там пишут, что посол Мажейкс украл День Победы", — сказал он.По словам Мажейкса, для Европейского союза День Европы и память о жертвах Второй мировой войны - события, которые вполне совместимы. Он выразил уверенность в том, что и те, кто хочет отдать дань памяти, и те, кто празднует День Европы, стремятся к миру.Ранее миссия ЕС в Молдавии попросила разрешения на проведение празднования Дня Европы 9 мая на центральной площади Кишинева. Президент Молдовы Майя Санду призвала жителей страны присоединиться к этому празднику.Одновременно с этим, координационный комитет "Победа" объявил о проведении традиционного Марша Победы 9 мая. Эту инициативу поддержали представители Социалистической партии.
https://1prime.ru/20240508/britaniya-847994755.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_4bc64aede205f5e663b919488dfefd38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, ес, новости
Политика, МОЛДАВИЯ, ЕС, Новости
11:15 08.05.2024
 
Посол ЕС в Молдавии сравнил себя с Гринчем из-за "кражи" Дня Победы

Мажейкс: я почувствовал себя Гринчем из-за обвинений в "краже" Дня Победы

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 8 мая - ПРАЙМ. Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс выразил свою обиду из-за обвинений в "краже" Дня Победы в связи с празднованием Дня Европы в Кишиневе 9 мая. Об этом он заявил в эфире телеканала TV8.
"В последние дни я немного почувствовал себя Гринчем, который украл Рождество. Потому что читаю некоторые Telegram-каналы, и там пишут, что посол Мажейкс украл День Победы", — сказал он.
По словам Мажейкса, для Европейского союза День Европы и память о жертвах Второй мировой войны - события, которые вполне совместимы. Он выразил уверенность в том, что и те, кто хочет отдать дань памяти, и те, кто празднует День Европы, стремятся к миру.
Ранее миссия ЕС в Молдавии попросила разрешения на проведение празднования Дня Европы 9 мая на центральной площади Кишинева. Президент Молдовы Майя Санду призвала жителей страны присоединиться к этому празднику.
Одновременно с этим, координационный комитет "Победа" объявил о проведении традиционного Марша Победы 9 мая. Эту инициативу поддержали представители Социалистической партии.
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Британский посол по-русски напомнил о борьбе во Второй мировой
09:44
 
ПолитикаМОЛДАВИЯЕСНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала