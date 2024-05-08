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Эксперт предрек рост объема кредитов россиян выше 40 триллионов рублей
Эксперт предрек рост объема кредитов россиян выше 40 триллионов рублей - 08.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт предрек рост объема кредитов россиян выше 40 триллионов рублей
Объем кредитов россиян может превысить 40 триллионов рублей уже в следующем году, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:50+0300
2024-05-08T12:50+0300
2024-05-08T12:54+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Объем кредитов россиян может превысить 40 триллионов рублей уже в следующем году, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.По данным ЦБ РФ, объем кредитов физлиц на конец 2023 года составил 33,8 триллиона рублей, а за первый квартал 2024 года вырос на 3,2% - до 34,8 триллиона рублей на 1 апреля, рассказал аналитик."Если исходить из минимальных темпов роста, то кредит физлицам достигнет 40 триллионов рублей только в 2026 году, а если из максимальных – то уже в 2025", - сказал Осадчий.К такому выводу эксперт пришел, основываясь на прогнозе Банка России, согласно которому кредиты физлицам в 2024 и 2025 годах будут расти на 7-12% в год, а в 2026 - на 8-13%. При этом в 2023 году рост составил 23%."Основная причина ожидаемого замедления – охлаждение рынка розничного кредита, осуществляемое регулятором", - отметил Осадчий.
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кредит, россия, новости
Экономика, кредит, РОССИЯ, Новости
Эксперт предрек рост объема кредитов россиян выше 40 триллионов рублей
Осадчий: объем кредитов россиян может превысить 40 триллионов руб уже в 2025 году
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Объем кредитов россиян может превысить 40 триллионов рублей уже в следующем году, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
По данным ЦБ РФ, объем кредитов физлиц на конец 2023 года составил 33,8 триллиона рублей, а за первый квартал 2024 года вырос на 3,2% - до 34,8 триллиона рублей на 1 апреля, рассказал аналитик.
"Если исходить из минимальных темпов роста, то кредит физлицам достигнет 40 триллионов рублей только в 2026 году, а если из максимальных – то уже в 2025", - сказал Осадчий.
К такому выводу эксперт пришел, основываясь на прогнозе Банка России, согласно которому кредиты физлицам в 2024 и 2025 годах будут расти на 7-12% в год, а в 2026 - на 8-13%. При этом в 2023 году рост составил 23%.
"Основная причина ожидаемого замедления – охлаждение рынка розничного кредита, осуществляемое регулятором", - отметил Осадчий.
В ЦБ назвали условие, при котором не стоит брать кредит