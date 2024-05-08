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Нарышкин рассказал подробности о поиске причастных к теракту в "Крокусе" - 08.05.2024, ПРАЙМ
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Нарышкин рассказал подробности о поиске причастных к теракту в "Крокусе"
Нарышкин рассказал подробности о поиске причастных к теракту в "Крокусе" - 08.05.2024, ПРАЙМ
Нарышкин рассказал подробности о поиске причастных к теракту в "Крокусе"
Ведется расследование по выявлению причастных из-за рубежа к организации теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", заявил директор Службы внешней разведки... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T14:35+0300
2024-05-08T14:35+0300
происшествия
россия
теракт
крокус сити холл
сергей нарышкин
свр
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Ведется расследование по выявлению причастных из-за рубежа к организации теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. 22 марта в подмосковном Красногорске, в концертном зале "Крокус Сити Холл", произошёл теракт. Вооружённые люди открыли стрельбу по посетителям и подожгли зал. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек.23 марта в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в теракте — Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабзаде, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их. По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что теракт финансировался через несколько финансовых организаций с использованием криптовалюты при участии граждан нескольких стран.
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россия, теракт, крокус сити холл, сергей нарышкин, свр
Происшествия, РОССИЯ, теракт, Крокус сити холл, Сергей Нарышкин, СВР
14:35 08.05.2024
 
Нарышкин рассказал подробности о поиске причастных к теракту в "Крокусе"

Нарышкин: ведется поиск причастных к теракту в "Крокусе" из-за рубежа

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Ведется расследование по выявлению причастных из-за рубежа к организации теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
22 марта в подмосковном Красногорске, в концертном зале "Крокус Сити Холл", произошёл теракт. Вооружённые люди открыли стрельбу по посетителям и подожгли зал. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек.
23 марта в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в теракте — Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабзаде, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их.
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По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что теракт финансировался через несколько финансовых организаций с использованием криптовалюты при участии граждан нескольких стран.
 
ПроисшествияРОССИЯтерактКрокус сити холлСергей НарышкинСВР
 
 
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