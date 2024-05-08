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Губернатор Липецкой области ввел в регионе режим ЧС в сельском хозяйстве

Губернатор Липецкой области ввел в регионе режим ЧС в сельском хозяйстве - 08.05.2024, ПРАЙМ

Губернатор Липецкой области ввел в регионе режим ЧС в сельском хозяйстве

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ввёл в регионе режим ЧС в сельском хозяйстве с 8 мая, сообщили в правительстве региона. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T21:14+0300

2024-05-08T21:14+0300

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режим чс

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ВОРОНЕЖ, 8 мая - ПРАЙМ. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ввёл в регионе режим ЧС в сельском хозяйстве с 8 мая, сообщили в правительстве региона. "Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Липецкой области с 8 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов", — сообщили в Telegram-канале правительства Липецкой области.Губернатор отметил, что объёмы ущерба ещё уточняются, но "ситуация серьёзная" — из-за заморозков до минус 5 градусов в ночь с 3 на 4 мая урожай погиб во многих хозяйствах.

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россия, чс, режим чс, аграрные чс