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Суд удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества "Макфы"

Суд удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества "Макфы" - 08.05.2024, ПРАЙМ

Суд удовлетворил иск об обращении в доход государства имущества "Макфы"

Суд в Челябинске 8 мая удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества производителя макарон "Макфа", сообщила... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T15:43+0300

2024-05-08T15:43+0300

2024-05-08T16:02+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Суд в Челябинске 8 мая удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества производителя макарон "Макфа", сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая одного из ответчиков - семью Михаила Юревича.Центральный районный суд Челябинска 6 мая начал рассматривать дело по существу, после был объявлен перерыв до 7 мая, заседание 7 мая длилось весь день и продолжилось 8 мая с 09.00 (07.00 мск). Заседание проходит в закрытом от СМИ режиме.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Иск удовлетворил", - сказал она, отвечая на вопрос о том, вынесено ли решение суда.Решение суда Челябинска, которым 8 мая был удовлетворен иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход Российской Федерации имущества производителя макарон "Макфа", будет обжаловано, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы одного из ответчиков – семьи Юревич.Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что судебный-пристав исполнитель на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей. В соответчиках по данному иску значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, указано в карточке дела на сайте райсуда.Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь идет о 46 миллиардах рублей. По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов рублей может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества".По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.Ранее суд вынес определение о применении мер по обеспечению иска, заявленного замгенпрокурора РФ, о запрете регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями, в том числе АО "Макфа". Рассмотрение ходатайство об отмене обеспечительных мер отложено до 23 мая."Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

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