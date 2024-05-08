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Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов"
Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов" - 08.05.2024, ПРАЙМ
Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов"
Малайзия хочет дарить обезьян-орангутанов странам-покупателям пальмового масла, заявил министр сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T11:12+0300
2024-05-08T11:12+0300
2024-05-08T11:41+0300
малайзия
дипломатия
пальмовое масло
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Малайзия хочет дарить обезьян-орангутанов странам-покупателям пальмового масла, заявил министр сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани.По его словам, это предусматривает инициатива так называемой "дипломатии орангутангов". Эта политика аналогична применяемой Китаем, который дарит странам-партнерам бамбуковых медведей, или больших панд. "Дипломатия орангутанов" покажет всему миру, что Малайзия всегда привержена сохранению биоразнообразия", - отметил министр в соцсети X. Он добавил, что такая стратегия предоставит приматов, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, тем странам, которые принимают участие в торговле пальмовым маслом с Малайзией. Речь в особенности идет о таких крупных импортерах, как ЕС и Индия. Этот вид приматов находятся под критической угрозой исчезновения. Наибольшую угрозу представляет потеря среды обитания орангутанов, которая происходит вследствие вырубки лесных массивов, расширения площадей сельскохозяйственных угодий, особенно плантаций пальмового масла, а также развития инфраструктуры. КНР давно использует "панда-дипломатию" в качестве формы мягкой силы. Пекин тем самым продолжает давнюю императорскую традицию, которая заключается в том, чтобы одалживать странам-партнерам пару панд как символ мира и дружбы. Условием является то, что иностранные зоопарки должны в течение нескольких лет вернуть медвежат, если они появятся на свет, чтобы они могло присоединиться к программе разведения в Китае.
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малайзия, дипломатия, пальмовое масло
МАЛАЙЗИЯ, дипломатия, пальмовое масло
Малайзия намерена ввести "дипломатию орангутангов"
Малайзия введет "дипломатию орангутангов", даря приматов странам-партнерам
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Малайзия хочет дарить обезьян-орангутанов странам-покупателям пальмового масла, заявил министр сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани.
По его словам, это предусматривает инициатива так называемой "дипломатии орангутангов". Эта политика аналогична применяемой Китаем, который дарит странам-партнерам бамбуковых медведей, или больших панд.
"Дипломатия орангутанов" покажет всему миру, что Малайзия всегда привержена сохранению биоразнообразия", - отметил министр в соцсети X.
Названы валюты, используемые в торговле России с Малайзией
Он добавил, что такая стратегия предоставит приматов, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, тем странам, которые принимают участие в торговле пальмовым маслом с Малайзией. Речь в особенности идет о таких крупных импортерах, как ЕС и Индия.
Этот вид приматов находятся под критической угрозой исчезновения. Наибольшую угрозу представляет потеря среды обитания орангутанов, которая происходит вследствие вырубки лесных массивов, расширения площадей сельскохозяйственных угодий, особенно плантаций пальмового масла, а также развития инфраструктуры.
КНР давно использует "панда-дипломатию" в качестве формы мягкой силы. Пекин тем самым продолжает давнюю императорскую традицию, которая заключается в том, чтобы одалживать странам-партнерам пару панд как символ мира и дружбы. Условием является то, что иностранные зоопарки должны в течение нескольких лет вернуть медвежат, если они появятся на свет, чтобы они могло присоединиться к программе разведения в Китае.