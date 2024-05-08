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В Минтрансе спрогнозировали рост перевозок по МТК "Север-Юг" в 2024 году - 08.05.2024, ПРАЙМ
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В Минтрансе спрогнозировали рост перевозок по МТК "Север-Юг" в 2024 году
В Минтрансе спрогнозировали рост перевозок по МТК "Север-Юг" в 2024 году - 08.05.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе спрогнозировали рост перевозок по МТК "Север-Юг" в 2024 году
Объем перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" в 2024 году, как ожидается, вырастет на 42,7% по отношению к показателю 2021 года,... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:18+0300
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россия
минтранс рф
мтк "север-юг"
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Объем перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" в 2024 году, как ожидается, вырастет на 42,7% по отношению к показателю 2021 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтранса, комментируя указ президента РФ Владимира Путина. "Прогноз 2024 к 2021: "Север-Юг" +42,7%; Азово-Черноморский бассейн на уровне 2023 года; Восточное направление +17,1%", - ответили в ведомстве на вопрос о росте перевозок по международным транспортным коридорам в 2024 году к уровню 2021 года. В министерстве добавили, что рост перевозок по МТК "Север-Юг" в 2023 году составил 38,4% к уровню 2021 года, при этом перевозки в направлении Азово-Черноморского бассейна выросли на 20,5%, а в восточном направлении - на 12,5%. Ранее в среду и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов отметил, что пропускная и провозная способности международных транспортных логистических коридоров (МТЛК) к 2030 году, согласно целевому сценарию, могут достичь 1,4 миллиарда тонн, что в 2,3 раза выше показателей 2024 года, которые ожидаются на уровне 605 миллионов тонн. Накануне президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить перевозки по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.
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россия, минтранс рф, мтк "север-юг"
РОССИЯ, Минтранс РФ, МТК "Север-Юг"
12:18 08.05.2024
 
В Минтрансе спрогнозировали рост перевозок по МТК "Север-Юг" в 2024 году

Минтранс: рост перевозок по МТК "Север-Юг" в 2024 году ожидается на уровне 42,7%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк# Здание министерства транспорта РФ
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Объем перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" в 2024 году, как ожидается, вырастет на 42,7% по отношению к показателю 2021 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтранса, комментируя указ президента РФ Владимира Путина.
"Прогноз 2024 к 2021: "Север-Юг" +42,7%; Азово-Черноморский бассейн на уровне 2023 года; Восточное направление +17,1%", - ответили в ведомстве на вопрос о росте перевозок по международным транспортным коридорам в 2024 году к уровню 2021 года.
В министерстве добавили, что рост перевозок по МТК "Север-Юг" в 2023 году составил 38,4% к уровню 2021 года, при этом перевозки в направлении Азово-Черноморского бассейна выросли на 20,5%, а в восточном направлении - на 12,5%.
Ранее в среду и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов отметил, что пропускная и провозная способности международных транспортных логистических коридоров (МТЛК) к 2030 году, согласно целевому сценарию, могут достичь 1,4 миллиарда тонн, что в 2,3 раза выше показателей 2024 года, которые ожидаются на уровне 605 миллионов тонн.
Накануне президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить перевозки по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.
 
РОССИЯМинтранс РФМТК "Север-Юг"
 
 
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