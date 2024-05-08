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В Минтрансе спрогнозировали рост перевозок по МТК "Север-Юг" в 2024 году

В Минтрансе спрогнозировали рост перевозок по МТК "Север-Юг" в 2024 году - 08.05.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе спрогнозировали рост перевозок по МТК "Север-Юг" в 2024 году

Объем перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" в 2024 году, как ожидается, вырастет на 42,7% по отношению к показателю 2021 года,... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T12:18+0300

2024-05-08T12:18+0300

2024-05-08T12:18+0300

россия

минтранс рф

мтк "север-юг"

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Объем перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" в 2024 году, как ожидается, вырастет на 42,7% по отношению к показателю 2021 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтранса, комментируя указ президента РФ Владимира Путина. "Прогноз 2024 к 2021: "Север-Юг" +42,7%; Азово-Черноморский бассейн на уровне 2023 года; Восточное направление +17,1%", - ответили в ведомстве на вопрос о росте перевозок по международным транспортным коридорам в 2024 году к уровню 2021 года. В министерстве добавили, что рост перевозок по МТК "Север-Юг" в 2023 году составил 38,4% к уровню 2021 года, при этом перевозки в направлении Азово-Черноморского бассейна выросли на 20,5%, а в восточном направлении - на 12,5%. Ранее в среду и.о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов отметил, что пропускная и провозная способности международных транспортных логистических коридоров (МТЛК) к 2030 году, согласно целевому сценарию, могут достичь 1,4 миллиарда тонн, что в 2,3 раза выше показателей 2024 года, которые ожидаются на уровне 605 миллионов тонн. Накануне президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить перевозки по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.

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россия, минтранс рф, мтк "север-юг"