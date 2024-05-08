Они роют яму рублю: негатив не пройдет - 08.05.2024, ПРАЙМ
Они роют яму рублю: негатив не пройдет
Перед продолжительными майскими праздниками российский рубль показал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. С одной стороны,... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T08:50+0300
2024-05-08T08:50+0300
2024-05-08T08:50+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Перед продолжительными майскими праздниками российский рубль показал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. С одной стороны, национальная валюта получала поддержку от благоприятных фундаментальных факторов - продления правила обязательной продажи экспортной выручки, валютных интервенций Центробанка в мае и жесткой денежно-кредитной политики. Однако, сдерживающее влияние оказывало снижение мировых цен на нефть и укрепление доллара США на глобальных рынках. По итогам торгов 7 мая курс доллара снизился на 0,26% до 91,10 рубля, юань подешевел на 0,38% до 12,59 рубля к российской валюте. В то же время евро прибавил 0,4% и торговался на отметке 98,83 рубля. Нефтяные котировки завершили день в минусе под давлением укрепившегося доллара и сигналов ослабления опасений относительно перебоев поставок энергоносителей. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,72% до 82,94 доллара за баррель. Данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов сырой нефти в США на 509 тыс. баррелей за неделю на 3 мая, что оказалось хуже прогноза рынка, ожидавшего сокращения на 1,43 миллиона баррелей. В среду, 8 мая, торги по нефти Brent проходят на уровне 82,79 доллара за баррель. В центре внимания участников рынка остается ситуация на Ближнем Востоке и переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Любая эскалация конфликта может привести к резкому скачку цен. Трейдеры также ожидают выхода официальных данных Министерства энергетики США по запасам нефти, которые, по прогнозам, сократились на 1 млн баррелей. Технический анализ указывает на возможность падения нефтяных котировок до 80 доллара за баррель в течение ближайших трех торговых сессий, что негативно для рубля. На российском валютном рынке торги на Московской бирже стартовали с роста по рублевым парам. Курс доллара торгуется на уровне 91,44 рубля. Рубль демонстрирует стабильность перед длинными майскими праздниками, чему также способствуют грядущие дивидендные выплаты. Крупнейшая нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" выплатит дивидендов в сумме 345 миллиарда рублей до 22 мая. Этот фактор должен увеличить спрос на рублевую ликвидность. В ближайшие дни валютная пара доллар/рубль продолжит колебания в диапазоне 90,00-94,50 рубля под влиянием разнонаправленных факторов. Индекс Мосбиржи снизился на 0,25%, до 3427,61 п., индекс РТС - на 0,10%, до 1185 п. Индекс IMOEX опускался ниже ключевой поддержки 3420 п. Укрепление рубля давит на фондовый рынок и заставляет покупателей фиксировать прибыль. Учитывая, что сегодня торги по рублю открылись снижением, то основная сессии может открыться ростом. Следим за уровнем 3440. Технический анализ указывает на падение до 3385 п.
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Перед продолжительными майскими праздниками российский рубль показал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. С одной стороны, национальная валюта получала поддержку от благоприятных фундаментальных факторов - продления правила обязательной продажи экспортной выручки, валютных интервенций Центробанка в мае и жесткой денежно-кредитной политики.
Однако, сдерживающее влияние оказывало снижение мировых цен на нефть и укрепление доллара США на глобальных рынках. По итогам торгов 7 мая курс доллара снизился на 0,26% до 91,10 рубля, юань подешевел на 0,38% до 12,59 рубля к российской валюте. В то же время евро прибавил 0,4% и торговался на отметке 98,83 рубля.
Нефтяные котировки завершили день в минусе под давлением укрепившегося доллара и сигналов ослабления опасений относительно перебоев поставок энергоносителей. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,72% до 82,94 доллара за баррель.
Данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов сырой нефти в США на 509 тыс. баррелей за неделю на 3 мая, что оказалось хуже прогноза рынка, ожидавшего сокращения на 1,43 миллиона баррелей.
В среду, 8 мая, торги по нефти Brent проходят на уровне 82,79 доллара за баррель. В центре внимания участников рынка остается ситуация на Ближнем Востоке и переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Любая эскалация конфликта может привести к резкому скачку цен.
Трейдеры также ожидают выхода официальных данных Министерства энергетики США по запасам нефти, которые, по прогнозам, сократились на 1 млн баррелей. Технический анализ указывает на возможность падения нефтяных котировок до 80 доллара за баррель в течение ближайших трех торговых сессий, что негативно для рубля.
На российском валютном рынке торги на Московской бирже стартовали с роста по рублевым парам. Курс доллара торгуется на уровне 91,44 рубля. Рубль демонстрирует стабильность перед длинными майскими праздниками, чему также способствуют грядущие дивидендные выплаты. Крупнейшая нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" выплатит дивидендов в сумме 345 миллиарда рублей до 22 мая. Этот фактор должен увеличить спрос на рублевую ликвидность.
В ближайшие дни валютная пара доллар/рубль продолжит колебания в диапазоне 90,00-94,50 рубля под влиянием разнонаправленных факторов.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,25%, до 3427,61 п., индекс РТС - на 0,10%, до 1185 п. Индекс IMOEX опускался ниже ключевой поддержки 3420 п. Укрепление рубля давит на фондовый рынок и заставляет покупателей фиксировать прибыль. Учитывая, что сегодня торги по рублю открылись снижением, то основная сессии может открыться ростом. Следим за уровнем 3440. Технический анализ указывает на падение до 3385 п.
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