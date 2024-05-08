https://1prime.ru/20240508/mrot-848006141.html
Россиянам рассказали, на кого повлияет увеличение МРОТ
Россиянам рассказали, на кого повлияет увеличение МРОТ - 08.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, на кого повлияет увеличение МРОТ
Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч в месяц к 2030 году отразится преимущественно на получателях социальных пособий и работниках... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:57+0300
2024-05-08T12:57+0300
2024-05-08T12:58+0300
экономика
мрот
социальные выплаты
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/83249/04/832490437_0:183:2993:1867_1920x0_80_0_0_089ba215133244206459bad633f8b2a0.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч в месяц к 2030 году отразится преимущественно на получателях социальных пособий и работниках бюджетной сферы, объяснила РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение МРОТ в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год - минимум до 35 тысяч рублей в месяц. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля во вторник."Повышение МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей, в основном отразится на той категории населения, которая получает различные социальные выплаты, поскольку МРОТ используется для определения размеров пособий – по беременности и родам, детских, федеральных и региональных доплат к пенсиям, пособий по инвалидности и так далее", - сказала Рыжих.Она отметила, что оплата труда работников бюджетной сферы тоже зависит от МРОТ, поскольку рассчитывается с учетом средних доходов по регионам. При этом работодатели в негосударственном секторе при выплате зарплаты не ориентируются на МРОТ, в большинстве сфер деятельности работники и так получают зарплату, больше его размера."Однако на сегодняшний момент достаточно сложно оценить, насколько будет соразмерен рост доходов населения планируемому повышению МРОТ к 2030 году. Если рост реальных доходов населения к 2030 году будет опережать средние темпы инфляции, то можно будет говорить о высокой социально-экономической эффективности данной меры", - объяснила эксперт.По словам Рыжих, это будет зависеть от темпов роста инфляции - с повышением оплаты труда всегда происходит и подорожание товаров и услуг. При благоприятном инфляционном сценарии можно предполагать, что произойдет повышение уровня жизни населения и улучшение демографической ситуации (повышение уровня рождаемости, увеличение продолжительности жизни).
https://1prime.ru/20240508/pensiya--847983578.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83249/04/832490437_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_8ac63f3e22fa562400f7de9d07464061.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мрот, социальные выплаты, пенсии
Экономика, МРОТ, социальные выплаты, Пенсии
Россиянам рассказали, на кого повлияет увеличение МРОТ
Эксперт Рыжих: рост МРОТ до 35 тыс рублей к 2030 году повлияет на получателей соцвыплат
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч в месяц к 2030 году отразится преимущественно на получателях социальных пособий и работниках бюджетной сферы, объяснила РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение МРОТ в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год - минимум до 35 тысяч рублей в месяц. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля во вторник.
"Повышение МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей, в основном отразится на той категории населения, которая получает различные социальные выплаты, поскольку МРОТ используется для определения размеров пособий – по беременности и родам, детских, федеральных и региональных доплат к пенсиям, пособий по инвалидности и так далее", - сказала Рыжих.
Она отметила, что оплата труда работников бюджетной сферы тоже зависит от МРОТ, поскольку рассчитывается с учетом средних доходов по регионам. При этом работодатели в негосударственном секторе при выплате зарплаты не ориентируются на МРОТ, в большинстве сфер деятельности работники и так получают зарплату, больше его размера.
Как накопить на вторую пенсию: пошаговая инструкция
"Однако на сегодняшний момент достаточно сложно оценить, насколько будет соразмерен рост доходов населения планируемому повышению МРОТ к 2030 году. Если рост реальных доходов населения к 2030 году будет опережать средние темпы инфляции, то можно будет говорить о высокой социально-экономической эффективности данной меры", - объяснила эксперт.
По словам Рыжих, это будет зависеть от темпов роста инфляции - с повышением оплаты труда всегда происходит и подорожание товаров и услуг. При благоприятном инфляционном сценарии можно предполагать, что произойдет повышение уровня жизни населения и улучшение демографической ситуации (повышение уровня рождаемости, увеличение продолжительности жизни).