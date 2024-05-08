Почему России не позволят выйти из МВФ - 08.05.2024, ПРАЙМ
Почему России не позволят выйти из МВФ
Идея о выходе России из МВФ, которую недавно высказывали наши законодатели, выглядит сомнительной, поэтому и не поддержана правительством. Пусть нашей стране... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T08:00+0300
2024-05-08T08:00+0300
2024-05-08T08:00+0300
мнения аналитиков
мвф
?1715144401
Идея о выходе России из МВФ, которую недавно высказывали наши законодатели, выглядит сомнительной, поэтому и не поддержана правительством. Пусть нашей стране ничего от фонда и не нужно, выйти из него в качестве демарша она себе не позволит.И это легко объяснимо: МВФ - целостный институт, влияющий на общую макростабильность в мире. Выход России не только сократит финансовые возможности фонда, но и создаст массу организационных проблем. Могут появиться прецеденты с другими странами. В совокупности это снизит эффективность деятельности МВФ, а это, в конечном итоге, негативно отразится на мировой экономике. И мы тоже ощутим на себе этот эффект.Для того, чтобы Россия вышла из МВФ, нужны веские основания. Наша страна, как и любая другая, регулярно проходит мониторинг фонда на предмет макроэкономической стабильности. На эти заключения смотрят другие государства, партнеры и глобальные инвесторы (в том числе, из дружественных стран), которые осуществляют с нами финансовые взаимоотношения. Выход из МВФ может подорвать их доверие. А это означает проблемы для будущих сделок.И, конечно, глобальные экономические проблемы, решить которые вряд ли возможно без наднациональных структур. Например, рост внешнего долга в США и прочих развитых странах. На мой взгляд, говорить о крахе доллара из-за этой причины преждевременно, однако разбираться с проблемой и готовить "план Б" необходимо, чтобы снизить риски.МВФ в данном контексте скорее рассматривается как институт, который должен предотвратить возможный крах, обеспечивая мониторинг финансовой стабильности. Если возникает угроза доллару или другой валюте, фонд должен предложить мировому сообществу решение этой проблемы.Автор - Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС
Идея о выходе России из МВФ, которую недавно высказывали наши законодатели, выглядит сомнительной, поэтому и не поддержана правительством. Пусть нашей стране ничего от фонда и не нужно, выйти из него в качестве демарша она себе не позволит.
И это легко объяснимо: МВФ - целостный институт, влияющий на общую макростабильность в мире. Выход России не только сократит финансовые возможности фонда, но и создаст массу организационных проблем. Могут появиться прецеденты с другими странами. В совокупности это снизит эффективность деятельности МВФ, а это, в конечном итоге, негативно отразится на мировой экономике. И мы тоже ощутим на себе этот эффект.
Для того, чтобы Россия вышла из МВФ, нужны веские основания. Наша страна, как и любая другая, регулярно проходит мониторинг фонда на предмет макроэкономической стабильности. На эти заключения смотрят другие государства, партнеры и глобальные инвесторы (в том числе, из дружественных стран), которые осуществляют с нами финансовые взаимоотношения. Выход из МВФ может подорвать их доверие. А это означает проблемы для будущих сделок.
И, конечно, глобальные экономические проблемы, решить которые вряд ли возможно без наднациональных структур. Например, рост внешнего долга в США и прочих развитых странах. На мой взгляд, говорить о крахе доллара из-за этой причины преждевременно, однако разбираться с проблемой и готовить "план Б" необходимо, чтобы снизить риски.
МВФ в данном контексте скорее рассматривается как институт, который должен предотвратить возможный крах, обеспечивая мониторинг финансовой стабильности. Если возникает угроза доллару или другой валюте, фонд должен предложить мировому сообществу решение этой проблемы.
Автор - Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС
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