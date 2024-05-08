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Почему России не позволят выйти из МВФ

Почему России не позволят выйти из МВФ - 08.05.2024, ПРАЙМ

Почему России не позволят выйти из МВФ

Идея о выходе России из МВФ, которую недавно высказывали наши законодатели, выглядит сомнительной, поэтому и не поддержана правительством. Пусть нашей стране... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T08:00+0300

2024-05-08T08:00+0300

2024-05-08T08:00+0300

мнения аналитиков

мвф

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Идея о выходе России из МВФ, которую недавно высказывали наши законодатели, выглядит сомнительной, поэтому и не поддержана правительством. Пусть нашей стране ничего от фонда и не нужно, выйти из него в качестве демарша она себе не позволит.И это легко объяснимо: МВФ - целостный институт, влияющий на общую макростабильность в мире. Выход России не только сократит финансовые возможности фонда, но и создаст массу организационных проблем. Могут появиться прецеденты с другими странами. В совокупности это снизит эффективность деятельности МВФ, а это, в конечном итоге, негативно отразится на мировой экономике. И мы тоже ощутим на себе этот эффект.Для того, чтобы Россия вышла из МВФ, нужны веские основания. Наша страна, как и любая другая, регулярно проходит мониторинг фонда на предмет макроэкономической стабильности. На эти заключения смотрят другие государства, партнеры и глобальные инвесторы (в том числе, из дружественных стран), которые осуществляют с нами финансовые взаимоотношения. Выход из МВФ может подорвать их доверие. А это означает проблемы для будущих сделок.И, конечно, глобальные экономические проблемы, решить которые вряд ли возможно без наднациональных структур. Например, рост внешнего долга в США и прочих развитых странах. На мой взгляд, говорить о крахе доллара из-за этой причины преждевременно, однако разбираться с проблемой и готовить "план Б" необходимо, чтобы снизить риски.МВФ в данном контексте скорее рассматривается как институт, который должен предотвратить возможный крах, обеспечивая мониторинг финансовой стабильности. Если возникает угроза доллару или другой валюте, фонд должен предложить мировому сообществу решение этой проблемы.Автор - Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС

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2024

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Александр Абрамов https://cdnn.1prime.ru/img/83592/64/835926452_259:0:1029:770_100x100_80_0_0_baffa75bee4594ffaa416182193b00a6.jpg

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Александр Абрамов https://cdnn.1prime.ru/img/83592/64/835926452_259:0:1029:770_100x100_80_0_0_baffa75bee4594ffaa416182193b00a6.jpg

мнения аналитиков, мвф