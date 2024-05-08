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СМИ: в ЕС недовольны налогом Бельгии на доходы от российских активов

СМИ: в ЕС недовольны налогом Бельгии на доходы от российских активов - 08.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: в ЕС недовольны налогом Бельгии на доходы от российских активов

Ряд стан ЕС в ходе переговоров об использовании доходов от замороженных российских активов выразили недовольство слишком высоким, по их мнению, бельгийским... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T12:23+0300

2024-05-08T12:23+0300

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Ряд стан ЕС в ходе переговоров об использовании доходов от замороженных российских активов выразили недовольство слишком высоким, по их мнению, бельгийским налогом на доходы от финансовых операций, сообщает в среду издание La Libre. Именно в бельгийском депозитарии Euroclear находится большая часть активов Центробанка РФ, замороженных на территории Евросоюза с февраля 2022 года. РФ называет это воровством и обещает ответ. "Поступления от налогов в Бельгии в ближайшие годы принесут миллиарды евро, а Украина в срочном порядке нуждается в этих средствах для поддержки своей обороны", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата. Европейцев не устраивает и тот факт, что эти средства так или иначе идут на помощь Киеву по отдельному решению бельгийский властей. Недовольство вызывает тот факт, что это позволяет не использовать бюджетные деньги самой Бельгии для помощи Киеву, тогда как другие партнеры по ЕС вынуждены идти на значительные траты собственных средств. В Бельгии находится 190 миллиардов из 210 миллиардов замороженных в ЕС российских активов. В соответствии с бельгийским законодательством депозитарий Euroclear уплачивает налог в размере 25% на доходы от финансовых услуг. Таким образом, миллиард евро в год из четырех миллиардов общего дохода от замороженных активов РФ до налогообложения, поступает в бельгийскую казну. В прошлом году бельгийское правительство создало из этих средств фонд в 1,7 млрд евро, из которого финансирует помощь Киеву. Более миллиарда уже было потрачено на военные расходы. "Мы не будем создавать отдельный налоговый режим для Euroclear или освобождать его от уплаты налога на эти средства, которые все равно по другим каналам используются для оказания помощи Украине", - заявил изданию бельгийский источник.

https://1prime.ru/20240508/euroclear-847992169.html

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замороженные российские активы, бельгия, ес, новости