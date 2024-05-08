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Симоньян предложила выравнивать уровень благосостояния налогами
Симоньян предложила выравнивать уровень благосостояния налогами - 08.05.2024, ПРАЙМ
Симоньян предложила выравнивать уровень благосостояния налогами
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выдвинула предложение выравнивать уровень благосостояния в стране с помощью... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T07:54+0300
2024-05-08T07:54+0300
2024-05-08T07:54+0300
налоги
маргарита симоньян
налогообложение
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выдвинула предложение выравнивать уровень благосостояния в стране с помощью налогов. "Неравенство лечится как? Неравенство лечится налогами… Я много раз говорила о налоге на роскошь, что надо выравнивать уровень благосостояния в стране", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которая вышла на телеканале "Россия 1". Также, по ее мнению, доработки требует и Уголовный кодекс РФ. "Когда есть развилка, за одно и тоже преступление пять лет тюрьмы или <...> 200 тысяч штрафа, то это само по себе порождает поле для коррупции", - объяснила Симоньян.
https://1prime.ru/20240508/siluanov-847991343.html
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маргарита симоньян, налогообложение
Налоги, Маргарита Симоньян, налогообложение
Симоньян предложила выравнивать уровень благосостояния налогами
Симоньян призвала выравнивать уровень благосостояния в России с помощью налогов
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выдвинула предложение выравнивать уровень благосостояния в стране с помощью налогов.
"Неравенство лечится как? Неравенство лечится налогами… Я много раз говорила о налоге на роскошь, что надо выравнивать уровень благосостояния в стране", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которая вышла на телеканале "Россия 1".
Также, по ее мнению, доработки требует и Уголовный кодекс РФ.
"Когда есть развилка, за одно и тоже преступление пять лет тюрьмы или <...> 200 тысяч штрафа, то это само по себе порождает поле для коррупции", - объяснила Симоньян.
Минфин намерен обсудить предложения по изменению налоговой системы