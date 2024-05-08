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В НАТО назвали дату проведения саммита в США
В НАТО назвали дату проведения саммита в США - 08.05.2024, ПРАЙМ
В НАТО назвали дату проведения саммита в США
Саммит Североатлантического альянса (НАТО) пройдет в США 9-11 июля текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе блока. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T13:30+0300
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Саммит Североатлантического альянса (НАТО) пройдет в США 9-11 июля текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе блока. Также в материале пресс-службы уточняется, что председательствовать на мероприятии будет генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.НАТО представляет собой военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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сша, нато, европа
В НАТО назвали дату проведения саммита в США
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля
БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Саммит Североатлантического альянса (НАТО) пройдет в США 9-11 июля текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе блока.
Также в материале пресс-службы уточняется, что председательствовать на мероприятии будет генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
НАТО представляет собой военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду.