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В НАТО назвали дату проведения саммита в США

В НАТО назвали дату проведения саммита в США - 08.05.2024, ПРАЙМ

В НАТО назвали дату проведения саммита в США

Саммит Североатлантического альянса (НАТО) пройдет в США 9-11 июля текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе блока. | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T13:30+0300

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Саммит Североатлантического альянса (НАТО) пройдет в США 9-11 июля текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе блока. Также в материале пресс-службы уточняется, что председательствовать на мероприятии будет генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.НАТО представляет собой военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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