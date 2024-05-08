Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАТО назвали дату проведения саммита в США - 08.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240508/nato-848007422.html
В НАТО назвали дату проведения саммита в США
В НАТО назвали дату проведения саммита в США - 08.05.2024, ПРАЙМ
В НАТО назвали дату проведения саммита в США
Саммит Североатлантического альянса (НАТО) пройдет в США 9-11 июля текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе блока. | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T13:30+0300
2024-05-08T13:30+0300
сша
нато
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Саммит Североатлантического альянса (НАТО) пройдет в США 9-11 июля текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе блока. Также в материале пресс-службы уточняется, что председательствовать на мероприятии будет генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.НАТО представляет собой военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду.
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, нато, европа
США, НАТО, ЕВРОПА
13:30 08.05.2024
 
В НАТО назвали дату проведения саммита в США

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 8 мая – ПРАЙМ. Саммит Североатлантического альянса (НАТО) пройдет в США 9-11 июля текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе блока.
Также в материале пресс-службы уточняется, что председательствовать на мероприятии будет генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
НАТО представляет собой военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду.
 
СШАНАТОЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала